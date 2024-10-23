据外媒报道，印尼总统普拉博沃·苏比安托（Prabowo Subianto）正计划为该国打造一家“类似于淡马锡”的国投控股公司。

据悉，此举是为了整合分散投资，并发挥杠杆作用。

消息人士表示，该机构被命名为Daya Anagata Nusantara（DAN），并已委任该国金融服务管理局前局长Muliaman Hadad为机构负责人。据透露，一旦该计划获得国会批准，印尼当局将立刻成立该机构，以此管理国家收支预算以外的国家投资。

外媒称，印尼政府成立DAN旨在将银行、电信、建筑、采矿等关键行业集中投资管理，通过高效的资产管理建立投资者的信心，并对某些非必要企业进行私有化持开放态度。

此外，媒体也援引分析指出，该计划可能会改变当地市场格局，吸引外国投资者。同时，这一计划也有望减少国家对非关键领域的控制，从而刺激私人投资，推动各领域的经济增长。

作为参照，淡马锡成立于1974年，是一家总部位于新加坡的国有投资公司，在全球设有13个办事处，遍布在9个国家。截至2024年3月31日，淡马锡的投资组合总值为3890亿新元（主要分布在新加坡和亚洲）。

而相应的，作为对比，在13年到23年财年期间，淡马锡的投资组合净值增长了77.7%——从13年的2150亿新元增长到了3820亿新元。