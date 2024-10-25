10月25日，记者获悉，近日，苹果公司首席运营官杰夫·威廉姆斯调研蓝思科技、立讯精密、博众精工等三家苹果供应链公司。

10月23日，杰夫·威廉姆斯来到蓝思科技位于长沙的工厂，在蓝思科技董事长周群飞的陪同下参观了iPhone后盖玻璃组装的产线和iPhone后盖玻璃生产基地。当日，蓝思科技宣布，计划新建一个昆山研究院，专注于服务苹果。该研究院将致力于在金属材料应用、加工、小部件模块设计、终端产品组装和新技术等领域进行深入探索。

苹果和蓝思科技的合作，开始于18年前。那时第一代iPhone原本是塑料面板设计，宣布之后改成玻璃面板设计。当时没有人做玻璃大屏幕，威廉姆斯和周群飞一起在工厂里工作了几个月，让不可能变成了可能。

据了解，苹果1993年开始在中国开展业务。目前，苹果全球主要的200家供应商中有超过80%在中国设有工厂从事苹果产品的生产。

周群飞表示，和苹果合作18年，未来会立足湖南，拓展长三角业务，包括设立蓝思昆山创新研究院。该研究院重点聚焦金属材料及金属零部件、组装业务及新生领域业务的研发，计划在明年一季度投入使用，将在全球范围内招募数百名顶级科研人员进行科研创新，重点服务苹果。

近年来，蓝思科技从事的苹果业务逐渐拓展，目前为苹果生产的产品包括iPhone、Apple Watch、Mac和Apple Vision Pro等。自2020年以来，苹果在蓝思科技的支出几乎翻了一番。蓝思科技目前拥有13万名员工，在智能制造方面取得了长足的进步，蓝思70%的生产线已经实现自动化。

据了解，10月22日，杰夫·威廉姆斯在立讯精密董事长王来春的陪同下参观了立讯精密位于江苏昆山的iPhone总装工厂。立讯精密十余年前开始向苹果供应连接线，如今，它协助苹果制造的产品包括今年九月刚刚发布的iPhone 16全系列机型，Apple Watch Series 10、黑色钛属外观的Apple Watch Ultra 2、AirPods 4以及 Apple Vision Pro等产品。

此外，10月22日，杰夫·威廉姆斯在博众精工董事长吕绍林陪同下参观了公司位于苏州的设备高精尖展示中心。博众精工从2010年开始成为苹果的自动化设备供应商、参与MacBook总装，过去的15年间博众设备逐步进入到苹果各产品线的总装、模组和前端零配件中，成为成熟的模块化标准化自动化生产线的设备服务提供商。自从与苹果合作以来，博众团队也在不断壮大，员工人数从不到300名增长到现在包含研发人员在内的8000多人。

来源：中证网