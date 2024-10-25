Canalys 最新数据显示，2024年第三季度，中国大陆智能手机市场在暑期及开学购机旺季的推动下延续了反弹的步伐，出货量同比增长4%至6910万台。

vivo蝉联榜首，市场份额高达19%。vivo中端新品的发布稳固了线下渠道的销售，而线上渠道持续拓展，整体出货量同比增长25%至1300万台。华为以1080万台的出货量和16%的份额位居次席，同比增长24%，通过积极的渠道策略维持旗舰产品的销售。荣耀以1030万的出货量排名第三，尽管折叠屏产品获得热捧，整体仍同比下滑13%，扩张期遇挑战。小米排名更进一步，达到第四，份额为15%，其在人、车、家生态策略的驱动下圈定了更广泛和稳固的用户群体，出货量同比增长13%至1020万台。尽管苹果出货量同比下跌6%，但重回第五，在Apple Intelligence服务暂时缺位的情况下，iPhone 16系列的需求仍将展现出韧性。

Canalys高级分析师朱嘉弢预计，中国大陆智能手机市场将实现温和的复苏，并且将持续至明年。政府正不断实施宽松的财政货币政策以及消费刺激手段以提升经济及零售业水平。厂商在大众市场和旗舰领域积极进行产品创新，尤其是在操作系统和AI等软件研发方面的进展，为提升产品竞争力带来了前所未有的强大推动力，在提供了更具吸引力的换机选项的同时，也推进着关键零部件的技术革新。渠道方面，厂商正积极与头部运营商、电商渠道探索诸如渠道独家机型、流媒体等创新合作模式以提升全渠道、生态化竞争力。然而，他认为厂商今年仍需要应对的主要挑战包括：产品零售价格因上游影响的上涨、整体零售业态的快速转换以及地缘政治影响供应链安全。