宁德时代发布名为骁遥的电池品牌，面向插电式混合动力和增程式混合动力车型(下称增混车型)。目前而言，增混车型的纯电续航里程普遍在200公里以内，且充电速度较慢。

宁德时代乘用车事业部CTO高焕在发布会上称，骁遥超级增混电池为全球首款纯电续航达到400公里以上，且兼具4C超充功能的增混电池。

C是指电池充放电的能力倍率，4C表示电池能够在15分钟内充满电。宁德时代此前已推出多款针对乘用车的超充动力电池。

骁遥超级增混电池已经落地包括理想、阿维塔，深蓝、启源、哪咤在内的新能源汽车品牌，包括奇瑞、上汽、吉利、广汽、岚图、北汽在内的近30款车型也将配备该款电池。

骁遥电池采用了正极材料表面修饰技术，结合创新的高压电解液配方形成“纳米级防护层”，有效减少了活性层的副反应。正极材料中还引入了高活性激发态粒子，大幅提升锂离子在材料中的传输效率。宁德时代还构建了SOC全场景高精模型，SOC控制精度提升了40%。材料创新结合BMS智能算法优化，让骁遥电池的纯电使用率整体提升了10%以上，实现了超过400km的纯电续航。此外，宁德时代通过对电池充放电极化特性建模，打造了电池多级功率预测控制策略，让增混车的功率性能也再次提升20%。