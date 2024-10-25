当地时间24 日，英伟达宣布，已经与印度第二大财团、亚洲首富安巴尼旗下的信实集团达成合作伙伴关系，在印度共同建设人工智能(AI)基础设施，并将推动这项技术在全球人口最多的国家得到应用。

在印度孟买当天举行的一场AI峰会上，英伟达首席执行官黄仁勋与信实工业集团董事长穆克什·安巴尼进行了会谈。黄仁勋表示，信实集团在印度新建的大型数据中心将使用英伟达即将发布的下一代旗舰GPU芯片Blackwell，并且英伟达还与印孚瑟斯和塔塔咨询服务公司等企业建立了合作关系。

黄仁勋表示，到今年年底，英伟达在印度的计算能力将较一年前增长近20倍，公司将在印度市场持续投入建设计算基础设施。黄仁勋在会上一再表示对印度AI市场的看好：“印度以前是一个软件出口国，未来，印度会成为一个AI出口国。”

据安巴尼介绍，在古吉拉特邦的第五大城市贾姆纳格尔建设的数据中心将采用英伟达的Blackwell芯片，使其成为最早部署这种先进芯片的设施之一。随着这些数据中心和云服务提供商开始使用Blackwell芯片，可以预期在未来几年内，AI相关的服务和应用将会有更快的发展和更广泛的普及。

英伟达表示，它将帮助印度的Tech Mahindra建立一个印地语大语言模型，并与电子商务公司Flipkart合作开发对话式客户服务系统。该公司还将与印度的医疗保健公司合作，帮助他们提高患者护理和研究的生产力。

来源：财联社