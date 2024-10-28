动点出海获悉，总部位于新加坡的母婴数据平台Supermom近期表示，已经获得了一笔1800万美元规模的B轮融资。

据了解，这笔融资由Granite Asia（前身为GGV Capital Asia）领投，Hearst Ventures以及其现有投资者Qualgro、AC Ventures（二者也参与到了Supermom此前800万美元的A轮融资）参投。

根据声明，本次新资金将用于提升平台的AI能力并进行国际扩张——其中，Supermom称，就AI技术而言，将会把该技术用于分析数据并为品牌和用户提供见解。

此外，Supermom也透露，也将会用新融资提升团队规模，以挖掘更多市场地区。据介绍，未来，Supermom正计划将团队成员从当前的超100人提升至150人左右。

Supermom成立于2013年，最初为一家聚焦于线下活动的母婴平台，并主要集中在新加坡地区展开活动。在2019年时，Supermom希望把业务覆盖至整个东南亚地区，于此，该公司也将发展重点转移到了线上的数字营销。目前，Supermom平台上已经集合了针对母婴群体的产品种草/测评、育儿经验分享、产品购买、推广返利等一系列的服务。

此外，据介绍，Supermom也为商业品牌提供了相应的基于AI技术的数据营销解决方案，并且其数据库中包含了与亲子相关的多个维度的匿名零方数据，能够使品牌更加精准快捷地对目标用户完成调研分析。

在市场表现方面，Supermom表示，平台已在东南亚建立了一个强大的生态系统和网络，承载了超1000万名父母、6000多个在线社群和250多个消费品牌。