大众汽车集团在德国的工人将于周一暂停生产，加入抗议该公司在德国史无前例的工厂关闭计划的集会。

工会领袖计划通知德国11家工厂的员工与该公司谈判的最新进展。这些事件为这家欧洲最大汽车制造商充满争议的一周拉开了序幕。该公司周三公布第三季度业绩时，预计将公布销售额和利润双双下滑。

大众首席执行官奥利佛·布卢姆（Oliver Blume）此前指出，大众品牌的成本很高。该品牌目前正艰难应对欧洲市场需求下降和中国市场比亚迪日益激烈的竞争。工会成员表示，工人们必须为董事会的错误付出代价，包括拙劣的电动汽车转型和糟糕的定价政策。

在一份内部通讯中，大众首席劳工官达妮埃拉·卡瓦洛（Daniela Cavallo）表示，管理层“仍未就如何带领大众走向未来提出一个连贯的概念。”她补充说，高管们不愿意把工厂关闭和裁员排除在外。

自9月底发布三个月内的第二次盈利预警以来，大众汽车的日子一直不好过。近年来，包括奥迪和保时捷在内的高端品牌一直是这家汽车制造商最大的利润来源，但它们现在处境艰难。保时捷上周五表示，在中国市场需求下滑影响其利润后，该公司正在考虑削减成本，并重新审视其车型阵容。

谈判到目前为止没有产生任何结果。宽限期将于下个月结束，大众德国工厂可能从12月1日起举行警告性罢工。

来源：新浪财经