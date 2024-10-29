10 月 28 日晚间，苹果面向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS / iPadOS 18.1 正式版更新。本更新增强了“相机控制”的功能，并为 iPhone 带来了拍摄空间照片和通话录音等功能，以及错误修复和安全性更新。

对于海外用户，iOS 18.1 和 iPadOS 18.1 正式版上线了 Apple Intelligence，部分 AI 功能可用于 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16/Pro 系列，以及所有带有 M 系列或 A17 Pro 芯片的 iPad。

需要注意的是，Apple Intelligence 正在以 beta 版本发布，要选择加入 Apple Intelligence，用户需要打开设置应用，转到 Apple Intelligence 和 Siri，然后将其打开。此项功能暂时不支持中国区和欧盟国家。

据悉，Apple Intelligence将在近期增加对更多语言的支持，比如将于 12 月新增对澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非、英国本地英语的支持，继而于明年 4 月通过软件更新支持更多语言，并将在明年内陆续增加更多语言。其中将包括对中文、英语（印度）、英语（新加坡）、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、西班牙语、越南语等更多语言的支持。

需要注意的是，苹果官方更新日志中仅表示支持中文，并未明确国内 iPhone 用户届时可以使用 Apple Intelligence 的各项功能。而在海外新闻稿中，苹果公司明确 2025 年 4 月向欧洲用户开放 Apple Intelligence。