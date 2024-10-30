北京时间10月30日，谷歌母公司 Alphabet发布了截至 9 月 30 日的 2024 财年第三季度财报，各主要业务收入全线超预期增长，尤其AI推动下的云收入增长迅速，。

报告显示，Alphabet 第三季度总营收为 882.68 亿美元，同比增长15%，总营收保持了10%以上的两位数增长，高于分析师预期的864.4亿美元；非美国通用会计准则下（Non-GAAP）第三季度净利润为263.01亿美元，同比增长34%。

分业务来看，谷歌的两大核心业务是广告业务和云业务。第三季度，谷歌的广告业务由去年的596.47亿美元增长至658.54亿美元，高于市场预期的655亿美元，广告仍然是谷歌最大的收入支撑。

在广告业务中，谷歌搜索的营收由去年同期的440.26亿美元增加至493.85亿美元，同比增长12%；视频网站YouTube的广告营收也同比增长12%至89.21亿美元。谷歌首席商务官菲利普·辛德勒（Philipp Schindler）表示，AI正在改善YouTube的推荐功能，公司的AI模型Gemini使YouTube能够向观众推荐更有关联性、时效性并且个性化的内容。

另一大业务谷歌云（Google Cloud）是近年来谷歌新的增长点，二季度云营收首次突破100亿美元，第三季度，谷歌云业务继续迅猛增长，营收从去年同期的84.11亿美元增长至113.53亿美元，同比增长近35%，此前分析师预期为107.9亿美元。谷歌将其强劲的云业务表现归因于旗下的AI产品，包括面向企业客户的订阅服务。

来源：第一财经