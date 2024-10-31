今日下午，一加正式发布年度旗舰一加 13。据悉，一加再次携手京东方打造全球首个 DisplayMate A++ 认证屏幕，在屏幕素质、高亮显示、护眼能力、流畅触控四个维度进行了升级。

第二代东方屏基于一加与京东方全新独家定制的 X2 发光材料打造，首发搭载独家自研屏幕芯片 Display P2，色彩显示更准确的同时拥有更低屏幕功耗。据了解，为打造更好的显示屏幕，一加搭建了迄今为止中国第一条、也是唯一一条手机厂商自研显示科学产线。

针对手机屏幕户外强光场景看不清等问题，一加 13 第二代东方屏首发“太阳显示“技术，可以根据不同的环境光强度来智能匹配显示效果，并根据环境色温精准还原色彩表现，有效提高户外场景下高亮度内容的可视性和可读性。

一加 13 还全新升级“明眸护眼 2.0”技术，可根据环境影响来动态调整显示色温，同时支持全亮度类 DC 调光以及明眸低频闪 2.0 技术，成为行业首个获得“德国莱茵TÜV智能护眼4.0认证”的 2K 屏幕。

另外，第二代东方屏采用最新的 8T LTPO 屏幕电路技术，支持多场景多档位自适应高刷、自适应局部高刷，还带来新一代自研雨水触控、手套触控能力及超声波指纹识别技术。