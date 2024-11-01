10月31日，Meta召开24Q3业绩会。公司CEO表示，第四季度的资本支出预计将比第三季度增加，其中一部分来自服务器支出的增加，其次是数据中心资本支出的增加。但就服务器而言，时间动态因素在起作用，因为在第三季度晚些时候交付了服务器。因此，现金基本上要到第四季度才会流出，这时资本支出才会显现出来。考虑到资本支出的一般性质，每个季度的资本支出都会有一定的波动。因此，很难从某一特定季度进行推断。总的来说，今年的基础设施投资大幅增长，预计2025年将再次大幅增长。

Meta指，在第三季度，公司增加了许多新功能，包括为企业和创作者提供账户洞察，以了解他们的后期表现，保存多个草稿的功能，继续履行将Thread与Fetaverse整合的承诺，基本上专注于随着时间的推移继续扩展线程的功能，并对用户所告知的他们感兴趣的东西做出响应。具体来说，在货币化方面，公司预计Thread目前不会成为2025年收入的重要驱动力。公司目前只是对增长轨迹感到满意，并再次强调，将真正专注于推出社区认为有价值的功能，努力深化增长和参与度。

公司CEO指出，关于WhatsApp货币化和公司的现状方面，快速点击到消息是公司的重点领域，在这一领域公司看到了持续的发展。尤其是点击WhatsApp广告的增长仍然特别强劲。因此，公司将继续专注于在更多WhatsApp用户采用率较高的市场(如巴西)扩大WhatsApp点击广告的规模，例如，在美国，这显然要早一些，但在WhatsApp点击广告方面看到了良好的增长，并将继续投资于扩大WhatsApp在美国的规模和消费者采用率，这将为下一步创造更大的机会。

当然，公司还在做大量工作，以提高信息广告的点击效率，并帮助广告商优化他们所关注的特定转换事件。WhatsApp营收的另一个要素是付费消息，本季度付费消息继续保持强劲增长势头，实际上仍然是应用系列其他营收项目增长的主要驱动力，第三季度增长了48%，我们看到付费对话量普遍强劲增长，这既得益于采用付费消息的企业数量增长，也得益于每个企业的对话量增长。

每条广告平均价格的增长方面。集团表示，在广告商强劲需求的推动下，平均单价同比增长了11%，其中部分原因是随着时间的推移，广告表现有所改善，平均单价的增长从第二季度的10%略有加快，部分原因是第三季度的印象增长较低。但更广泛地说，当定价增长和这一指标，即每条广告的报告价格的同比增长时，这其中有很多因素，包括波动和印象增长带来的拍卖动态。公司非常关注的一点是投入指标，如向广告商提供的转化率，随着时间的推移，他们是否获得了更多的价值。

来源：智通财经