据标普近期预估，未来几年内，电动汽车（EV）制造商将向南亚及东南亚（SSEA）地区投资200亿美元，以建设电动汽车生产基地。

标普称，由于会涉及到跨境支出方面的执行风险或者长期政策变化等方面的不确定性因素，在SSEA地区发展电动汽车产业会存在着一定的较高成本。

不过，这一策略也会在一定程度上带来信用（评级）上的积极影响，并且对中国EV制造商来说更是如此。

标普指出，面对中国国内的激烈竞争，把目光投向SSEA有助于这些厂商实现业务和客户群的多元化。此外，在该地区建设工厂也在一定程度上为中国汽车出口欧洲等市场提供了另外一种潜在选项——作为背景，近期，欧洲宣布了将对直接进口自中国的电动汽车征收高额关税。

值得一提的是，就日韩车企而言，其中，日本汽车制造商将会是该地区中的主要“出局者”——未来十年中，随着电动汽车逐渐“侵蚀”其在轻型车市场的地位，这些企业的市场份额也将随之逐渐下滑。

然而，标普也补充道，凭借燃油车和省油混动汽车的实力，未来，日本汽车制造商也存在着继续保持市场领先地位的可能。而对SSEA地区而言，这两类车型将占据SSEA轻型车的大部分销量。

至于韩国车企，标普认为，韩国汽车制造商会处于中间位置，因为其“正在该地区投资以抓住增长潜力”。

体现在具体方面，这些公司已经提高了在SSEA地区中的产能，并将利用其根据市场需求在电动汽车和混动车型之间快速“换位”的能力。而从这一点出发，标普称，对SSEA地区的投资可能会帮助这些企业弥补其在中国的弱势地位。

最后，标普也总结道，在SSEA建厂的受评实体中，未来几年，这些企业的投资将低于公司总资本支出的15%。