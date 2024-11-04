OpenAI的首席执行官Sam Altman在周四透露，由于计算能力的限制，公司无法按预期频率推出新产品。他解释称，随着AI模型变得日益复杂，公司难以同时处理众多项目，尤其是在计算资源分配上面临挑战。

据了解，这家微软支持的公司目前正与博通和台积电合作设计自己的芯片，以解决计算能力不足的问题。Altman确认，OpenAI今年不会发布下一个大型AI模型GPT-5，而是计划在晚些时候推出一些“非常好的版本”。

OpenAI的首席产品官Kevin Weil强调，在推动视频模型Sora的下一个重大升级之前，公司需要完善模型，确保安全性、模拟和其他方面的准确性，并扩展计算规模。

此外，Altman补充称，公司的形象模型DALL-E目前没有发布计划，下一个模型将“值得期待”。OpenAI还否认了今年发布代号为Orion的AI模型的计划。

在Reddit上推出的“问我任何事情”环节和ChatGPT的新搜索功能，OpenAI加强了与Alphabet旗下谷歌的竞争。

对于近期一系列高管离职，工程副总裁Srinivas Narayanan表示，虽然对失去一些合作伙伴感到遗憾，但公司依然拥有一支才华横溢的团队，并迎来了许多新成员。

来源：智通财经