近日，微软公司正式宣布，将于2025年10月14日起终止对Windows 10操作系统的支持。这一决定意味着，从该日期起，Windows 10将不再接收任何安全更新或技术支持，从而使用户面临更高的安全风险。为了保障用户的计算机安全和提升使用体验，微软强烈建议Windows 10用户尽快升级至Windows 11。

微软在公告中详细阐述了Windows 11相较于Windows 10的诸多优势。据微软介绍，Windows 11以用户熟悉的使用体验为基础构建，同时提供了现代化、安全且高效的计算体验。该系统通过默认的功能设置和设计，能够更好地满足当前环境下用户对更高安全性的需求。Windows 11集成了增强式的安全功能，显著改进了生产力，并获得了用户的高度满意。

为了推动Windows 10用户的升级进程，微软还发布了一份详细的迁移指引，帮助用户了解如何升级到Windows 11系统。用户可以通过Windows 10系统自带的更新升级工具、微软官方升级工具或第三方工具等多种方式实现升级。同时，微软还建议用户在升级之前检查当前设备是否可以升级到Windows 11系统，以确保升级的顺利进行。

来源：中关村在线