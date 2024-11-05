11月5日，元戎启行宣布完成1亿美元C1轮战略融资，由国内头部主机厂独家投资。本轮融资将用于夯实国内量产项目，拓展海外业务，同时为探索Robotaxi商业化运营和布局VLA模型等前沿技术提供资金支撑。

元戎启行核心研发团队是业内最早一批从事人工智能研发及落地的团队。从率先推出“无图”方案，到推出端到端智能驾驶模型DeepRoute IO，元戎启行始终走在AI探索的最前沿。下一阶段，元戎启行将夯实算力基础，补充高精尖核心人才，加速布局前沿人工智能技术。

据悉，作为英伟达的资深合作伙伴，元戎启行是国内第一批获得Thor芯片的企业，元戎启行将基于该芯片进行VLA模型（Vision-Language-Action Model，视觉-语言-动作模型）的研发，该模型预计将于2025年正式推出。通过VLA模型，智能驾驶系统将拥有更高阶的思考能力，能够理解交通场景中复杂的交互事件、隐藏的语义信息并进行逻辑推理。

目前，元戎启行已成功将端到端模型部署上车，并与多家主流车企达成合作，共同推进十余款车型的量产。预计今年年底，将有三款搭载元戎启行智能驾驶系统的车型推向消费者市场。同时，元戎启行将利用其在国内的量产经验赋能海外车企业务发展。

此外，元戎启行正在探索新的商业化路线——基于端到端模型，用量产车实现Robotaxi的规模化运营。与传统的Robotaxi不同，元戎启行的Robotaxi不受运营区域限制，在时间成本和经济成本上更具优势，有助于加快Robotaxi的落地进程。