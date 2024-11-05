当地时间 11 月 5 日，马斯克接受知名播客乔・罗根专访，他回应了特斯拉造手机的传闻：“造手机不是我们想做的事，除非苹果和谷歌开始做一些非常糟糕的事情。”

马斯克称，“不，我们不做手机。我们能做手机，因为特斯拉的操作系统是基于 Linux 的，但我们在此基础上也编写了大量的软件，因此特斯拉可能比其它公司更适合开发一款新手机，一款既不是安卓也不是 iPhone 的手机。但这并不是我们想做的事，除非迫不得已。”

当被问及什么情况下你们会迫不得已这样做时，马斯克回答称：“我认为，如果苹果和谷歌开始做一些非常糟糕的事情，比如审查应用程序，或者以一种非常糟糕的方式守门，那么，我想我们会做一款手机。”

今年 6 月，电动汽车分析师 Sawyer Merritt 发文晒出了摩根士丹利分析师亚当・乔纳斯发布的报告。这名分析师认为，特斯拉可以制造一款“引人注目”的手机，其能够借助电池、存储等设备能力运行强大的 AI 应用，相当于一把“沉重的车钥匙”（heavy key）。

马斯克当时在这条推文下方发表了自己的看法，称：“我们可以（造手机），但希望这不必要。特斯拉是少数几家拥有自己的技术栈（不是 iOS、Android 或 Android 的分支）的公司之一。”

来源：IT之家