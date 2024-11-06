随着时间的指针不断向年底转动，作为对即将过去的2024的总结与展望，日前，谷歌、淡马锡、贝恩三家机构也联手为我们带来了今年份的《东南亚数字经济报告》（e-Conomy SEA 2024）。

根据报告，今年，东南亚数字经济GMV规模预计将达到2630亿美元，较上年（即2023）的2280亿美元增长15%。

相应的，作为对比，就东南亚数字经济的23年表现而言，三家机构在去年预测的规模为2180亿美元，较22年提升11%（目前来看实际应为近17%）。

回到本次报告。在营收层面，报告指出，今年，东南亚数字经济营收有望实现14%的同比增长，达到890亿美元。而把目光转移到盈利层面，尽管相较于22年至23年达成的超100%的增幅（40亿到90亿美元）相比有所下滑，该地区数字经济的盈利规模在24年也达到了110亿美元，较上年阶段实现24%的增长。

其中，就盈利而言，报告指出，东南亚在多个重要行业领域方面取得了积极收获。在22年至24年期间，东南亚电商行业的毛利润率（EBITDA margin）分别为-20%、-15%、-10%（24年总营收为350亿美元，下同）；OTA旅游行业的分别为-35%、5%、15%（200亿美元）；交通&食品配送行业的分别为超-100%、-10%、5%（交通为15亿美元，食品配送为17亿美元）；在线媒体行业的则为35%、40%、45%（未列出）。

基于今年的表现，报告认为，东南亚数字经济领域可以实现盈利和增长共存，并在实现可持续经济价值方面迈出了重要一步。

另一方面，按具体行业的GMV表现来看，电商仍是东南亚数字经济中的支柱行业，在今年2630亿美元的部分中占据了1590亿美元的份额，其规模较上年实现15%的增长（23年则较22年增长6%）。报告称，这种增长主要来自于视频电商和对GMV的再投资。

而从这一点出发，针对视频电商，报告强调，在22年，该细分行业仅在东南亚电商GMV中占据了不到5%的份额。随着时间来到今年，这一占比则提升到了20%。于此，报告认为，该行业正在加速东南亚电商行业的发展。

此外，报告也指出，现阶段，得益于二维码（支付）服务的广泛应用和基于应用程序的信贷解决方案的日益普及，东南亚数字金融领域也正迎来强劲发展势头，并将随着商户受理范围的扩大、风险承保能力的提高以及消费者对保险和财富需求向线上的转移，这一势头将继续保持下去。

据悉，24年期间，东南亚数字支付的总交易额（GTV）继续实现增长趋势，总规模将达到1.138万亿美元，较上年实现14%增幅。而基于这一趋势，报告预测，到2030年，该数字有望达到2.1万亿美元至2.4万亿美元之间。

最后，在具体国家层面，基于庞大的人口和市场规模，印尼继续在东南亚数字经济GMV中占据榜首，预计在今年带来900亿美元的份额，实现13%的同比增长。其次则分别为泰国（460亿美元，19%同比增幅）、越南（360亿美元，16%）、马来西亚（310亿美元，16%）和菲律宾（310亿美元，20%）、以及新加坡（290亿美元，13%）。