韩国中小企业联合会日前发布的一项最新调查显示，该国超过九成中小企业尚未使用人工智能技术。依照韩国媒体说法，与早已引入人工智能技术的大企业相比，这凸显了韩国商业领域存在的“巨大数字差异”。

据《韩国商业电讯》5日报道，韩国中小企业联合会于九、十月间围绕运营过程中人工智能技术的使用对300家中小企业展开调查，发现其中94.7%的企业现阶段没有使用人工智能技术。

调查还显示，仅有16.3%的调查对象表示有兴趣在未来采用人工智能技术。在249家既未使用也未计划使用人工智能的企业中，80.7%认为人工智能对其业务运营缺乏必要性。此外，14.9%的公司表示不确定人工智能对企业管理的潜在好处，4.4%的公司表达了对人工智能技术使用和维护成本的担心。

对于计划使用人工智能的企业来说，首要目标领域包括通过视觉系统进行质量检测、市场拓展和营销以及销售数据分析及预测。谈及预算预期，66%的公司打算支出不超过1000万韩元（约合5.1万元人民币）。

受调查企业指出采用人工智能的几个主要障碍，包括缺乏定制应用、投资能力有限以及无法充分获取可用数据和基础设施。这些企业对财政激励和税收优惠，以及量身定制的成功案例和性能演示表示出兴趣，认为这是推广人工智能的潜在支持措施。

来源：新华社