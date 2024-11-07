动点科技获悉，为了解决乘客在携宠出行中遇到的难题，滴滴宠物出行于近日正式上线全国，新增宠物快车车型。

一直以来，携宠出行的乘客在选择普通的网约车害怕被拒载或发生司乘矛盾，而市面上专门的携宠类服务又存在覆盖城市有限、价格相对较高、车辆供给不足等问题。

今年6月，滴滴发起了题为“您希望滴滴提供哪些功能？”的投票，对于“宠物快车”的呼声排到了第三位。无论是出门享受户外时光，还是紧急送宠就医，家长们对于服务优质、价格实惠、运力充沛、确定性强的宠物出行服务，显得尤为迫切。

为满足上述需求，滴滴宠物出行于近期正式上线全国，新增宠物快车车型。家长们只需要打开滴滴出行APP或小程序首页，点击“宠物出行”便可直接进入该服务；若首页未显示，则可通过点击“更多服务”查找。

在首次使用宠物出行服务前，携宠乘客需先填写宠物档案，包括宠物类型、宠物体重等信息，以便平台能匹配到更合适的服务。司机在抢单时，可以根据乘客填写的宠物信息进行订单筛选。针对司机师傅们顾虑较多的大型犬，也会有专门的标签进行提示，以增强服务的确定性。滴滴表示，对于提供了优质服务的司机，平台会优先给派宠物订单，帮助司机师傅们获取额外收入。

今年8月，滴滴宠物专车已上线北京、上海、深圳、成都等49城。为了给毛孩子家长们提供更加多样的选择，此次滴滴宠物出行不仅将车型扩展至快车，还将服务扩展至全国。家长们可以根据具体需求和宠物特点，灵活选择车型和服务。