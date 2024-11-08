11月8日，广东电网电动汽车服务有限公司（“广东电网电动”）投资建设的首座蔚来换电站在广东省肇庆市正式上线。该站是广东电网电动签约成为首批蔚来加电合伙人后的首个投建项目。广东电网电动与蔚来能源将以此为开端，携手打造光储充换能源网络，共同推动广东加电网络持续加密。

此次上线的广东电动肇庆综合能源充换电站是肇庆市第四座蔚来换电站、第三座蔚来第四代换电站，将进一步完善肇庆市加电服务网络。该站距离肇庆星湖国家湿地公园、七星岩风景名胜区约2公里，在方便肇庆东南部城区用户出行加电的同时，也将为全国用户前往肇庆特色景区游玩提供便利。

广东电动肇庆综合能源充换电站集成了光伏发电系统、V2G桩、换电站，是一座光储充换放综合能源站。双方将发挥换电站的储能优势，积极参与电网调峰调频，探索车网互动、虚拟电厂等技术应用和商业化场景落地，实现电力灵活调度和优化利用，提升能源利用效率。

截至11月8日，蔚来能源已在全国建设2,640座换电站、24,017根充电桩。蔚来能源今年8月正式推出加电合伙人计划，向全社会开放充换电站合作，提供「充电站加盟」、「充换电站固定收益」、「充换电站保底+分成」三种合作模式，与合作伙伴共同建设、共享收益。

截至11月8日，蔚来能源已在广东建设334座换电站、3,239根充电桩，其中已建成94座高速换电站，大约平均每128公里高速公路就有一座蔚来换电站，实现了高速换电网络全覆盖。