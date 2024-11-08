普华永道8日在第七届进博会现场发布《2024汽车电动化报告》称，中国、印度等新兴国家和地区的消费者对电动车的兴趣更为强烈。

报告调研27个国家和地区的17000多名受访人，剖析全球不同市场的消费者对电动车的接受程度。

调研显示，全球受访消费者中超过60%打算在未来5年内购买电动车，然而，地区差异显著。中国、印度等新兴国家和地区的消费者对电动车的兴趣更为强烈，潜在客户占比可达70%至80%，而日本等保守国家的消费者需求相对较低，潜在客户仅占20%。

在欧洲，北欧国家在电动化发展方面领先，电动车车主比例最高，南欧和中欧消费者对电动车的兴趣也高于东欧。美洲地区则呈现两极分化，拉美地区对电动车和可持续交通的支持度很高，而美国消费者总体较为保守。

值得注意的是，尽管消费者表示对电动车非常感兴趣，但电动车的注册数量仍然有限，主要原因是充电时间、电池寿命的不确定性和有限的续航里程。

调研发现，电动车车主特征明显，他们通常是年轻、高收入的男性，拥有私人停车设施。私人停车设施和充电解决方案对电动车车主来说至关重要，65%的受访者表示主要依靠私人解决方案为车辆充电。

目前，电动车车主的整体满意度较高，约93%的受访者对自己的汽车表示满意，驾驶体验良好以及较低的运营成本是主要因素。

来源：中新社