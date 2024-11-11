日前，Gobi Partners旗下专注菲律宾地区的风投机构Gobi-Core Philippine Fund携手阿里云及Eskwelabs联合发布了一份名为《Philippine Horizons: Filipino Innovation in the ASEAN Landscape》（暂译为“《菲律宾远望：东盟版图下的菲律宾创新》”）的报告，从中深入浅出地探讨了菲律宾和其他东盟国家的创业生态的现状与未来。

其中，报告指出，今年至今，菲律宾科创生态的融资额已经达到超10亿美元，较23年增长了389%。同时，在融资笔数层面，今年的融资总数“仅”比去年增加了14%。而从这一显著差异出发，报告称，菲律宾的融资轮次正在转向更大规模的成长期阶段。

此外，今年期间，菲律宾企业所获得的债务融资也有所提升。于此，报告认为，菲律宾初创企业正在变得更加稳定、并且在承担贷款/债务时也更具韧性。另一方面，报告强调，债务融资的增加也意味着股权融资也在面临挑战——当前，市场状况仍在影响着菲律宾初创企业对风投资本的获取。

报告进一步指出，在菲律宾，AI正在快速兴起，并且正在成为当地科技领域的一大重要推力。尽管传统上而言菲律宾企业会主要依赖外国的AI工具，现阶段，菲律宾的本土初创企业也正在发展自身的AI工具，并尝试将这一服务集成到现有平台中。

根据报告，今年，菲律宾的AI市场规模有望在多个细分领域实现增长。其中，机器学习将会以7.71亿美元的份额遥遥领先，其次分别为NLP和计算机视觉。

不过，随着新加坡等东盟国家在AI、半导体、数字基础设施方面的快速发展，菲律宾也亟待缩小与这些国家之间的差距，在竞争日趋激烈的东盟科技生态格局中保持自身的竞争力。体现在具体方面，报告认为，菲律宾可以从整合AI和人才渠道开发等方面着手，以培育出自身的竞争优势。

最后，报告指出，为了加速菲律宾初创企业生态的发展，其东盟邻国（新加坡、马来西亚、泰国、印尼和越南）正在提供出宝贵的经验教训。这些国家通过实施支持性政府政策、建立强大的公私合作伙伴关系以及为创新创造更有利的商业环境，成功地培育了充满活力的初创企业环境——例如，新加坡对风投资金和人才的重视，马来西亚注重为初创企业提供监管便利，印尼致力于打造科技中心···

通过运用这些地区成功案例，菲律宾能够改善资本获取渠道，增强基础设施环境，培育出一个更具协作性的科技生态，从而进一步支持早期初创企业的发展并帮助它们可持续地扩大自身规模、继而释放出新的增长机会。

值得一提的是，当前，菲律宾也正于这些方面不断努力，积极采取措施支持创新和创业发展。其中，菲律宾政府已经在全国范围内推出了技术企业孵化器 (TBI)，以为初创企业提供发展所需的资源、指导和网络。同时，由NDC（国家发展公司）管理的创业风险基金也正着眼于为早期企业提供发展所需的资金支援。

展望未来，报告表示，对菲律宾科创生态来说，合作会是这里的关键所在。通过政府、投资者、企业家和其他生态系统利益相关者的齐心协力，菲律宾有望充分发挥其作为创新和增长中心的潜力。