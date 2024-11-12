近日，菜鸟集团与中国商飞上海飞机客户服务有限公司（以下简称 “中国商飞客服公司”）在香港签署合作框架协议。双方将围绕民用飞机航材仓储、航材物流等方面深度合作，通过菜鸟全球供应链网络与丰富的仓储物流运营经验，满足飞机航材等高端产品对仓储运营的复杂要求，助力C919、ARJ21等国产飞机拓展国际市场。

作为中国航空工业的“新名片”，中国商飞的C919机型已进入稳定生产交付的新阶段，国产飞机正在加速拓展国际市场。作为中国商飞国际化战略布局的重要一步，此前不久中国商飞客户服务香港办事处也正式揭牌成立。

目前，菜鸟已形成全球供应链、全球物流科技、全球快递等业务板块。其中，菜鸟全球供应链已在全球运营数十万平方米海外仓，并在18个国家和地区提供专业服务，有望为中国商飞拓展海外市场提供新助力。

根据双方签署的合作框架协议，接下来菜鸟将为中国商飞客服公司提供面向香港及东南亚市场配套的航材仓储与物流服务；发挥菜鸟自身在香港等地的仓储设施资源优势，推动双方在发动机、起落架及其他航材库房租赁等业务方面的合作；借助前期良好的业务合作基础，深化在产品交付速度、出入库效率等方面的合作。

此外，菜鸟也将发挥自身在国际物流方面的优势，与中国商飞客服公司一起开展包括航材物流、航材清关、AOG 航材支援、共同建立航材物流网络等方面的合作。