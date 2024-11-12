任天堂的下一代游戏机从一开卖就将拥有超棒的游戏库。本月初，任天堂宣布其尚未公布的 Switch 后续机型将与现有 Switch 游戏兼容。这一官宣表明任天堂或许能够避免游戏机换代时的艰难过渡，并能更好地整合其不断增长的发展野心。

向后兼容并不能保证成功。Wii U 可以玩大多数 Wii 游戏，但它最终还是失败了。但这一特性对消费者乃至整个行业来说都有益处。尽管像 Wii 和 DS 这样畅销的硬件能够玩前一代的游戏，但任天堂通常在新一代游戏机推出后会从头开始填充游戏库——玩家无奈也得如此。

你在 Nintendo 64 或超级任天堂（SNES）生命周期内积累的游戏库只能留在那台游戏机上。这就是任天堂能够在无数设备上重新销售《超级马力欧兄弟 3（Super Mario Bros. 3）》的原因；如果你想在最新款游戏机上玩经典游戏，通常别无选择，只能再次购买。这对消费者来说很糟糕，对电子游戏保存也不利，因为老游戏可能很快就无法访问了。

鉴于 Switch 积累了如此丰富的游戏库，那么它的向后兼容性就变得尤其值得注意了。事实上，虽然 Switch 是任天堂第二畅销的硬件产品，但它售出的游戏数量比其他任何任天堂平台都多。在最新财报中，该公司表示，Switch 的 “累计软件销量已达到 13.061 亿份，创下了任天堂游戏平台的新纪录”。

想想自 2017 年以来推出的游戏，你就会发现这再正常不过：《塞尔达传说：旷野之息》《塞尔达传说：王国之泪》《集合啦！动物森友会》《任天堂明星大乱斗特别版》《超级马力欧：奥德赛》《超级马力欧兄弟：惊奇》，以及大量《宝可梦》游戏。

具有讽刺意味的是，Switch 游戏软件的成功在某种程度上得益于其缺乏向后兼容性——任天堂通过推出一众 Wii U 移植版游戏来保持稳定的游戏发布流。Switch 平台最畅销的游戏是增强版的《马力欧赛车 8：豪华版》。

支持现有 Switch 游戏的做法，意味着这些游戏将立即可供所有购买下一代游戏机的玩家使用。对于现有 Switch 用户来说，这为他们的游戏收藏赋予了更多价值。而对于新用户，他们从新主机一发售开始就有巨大的游戏库可供深入体验。

这一做法也有助于解释为什么即便 Switch 接近寿命末期，任天堂的游戏发布速度也几乎没有放缓。2024 年推出的第一方游戏——《马力欧＆路易吉RPG 兄弟齐航！》《碧姬公主表演时刻！》《塞尔达传说智慧的再现》——可能在 Switch 后续机型推出后的几年内仍能保持活力。

这也是为什么仍有很多大型 Switch 游戏正在制作中，如《密特罗德究极4 穿越未知（Metroid Prime 4: Beyond）》《宝可梦传说Z-A》和《异度神剑 X：终极版》。任天堂甚至还在积极制作非游戏软件服务，比如刚刚推出的 Nintendo Music 流媒体应用。

一段时间以来，种种迹象都表明任天堂朝着更加统一化的方向发展。该公司的账户系统将各种服务与游戏连接起来，而且十多年前，任天堂就将其主机和便携式游戏开发部门合并，这样所有员工都能专注于 Switch。这在公司的各类产品之间创造了更强的凝聚力，随着任天堂朝着新方向拓展，这种凝聚力变得愈发重要。

这至少带来了一个明智的决策，为 Switch 的后续机型开了个好头——现在我们就等等看任天堂会做出怎样古怪的决策，让新主机具有鲜明的 “任天堂”味道。