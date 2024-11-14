今日，城市空中交通（UAM）科技企业亿航智能宣布，在国际先进技术应用推进中心（合肥）低空经济电池能源研究院(下文简称“国先中心电池研究院”)的孵化下，高能量固态电池取得重大技术突破。EH216-S搭载该电池成功完成单次不间断飞行测试，达到48分10秒，适用不同飞行场景，续航时间显可著提升60%—90%。这也标志着全球首个无人驾驶载人电动垂直起降航空器（eVTOL）完成固态电池飞行测试。

该高性能固态锂电池采用金属锂作为负极，氧化物陶瓷作为电解质，具备更高的能量密度和安全性。其能量密度达480 Wh/kg，稳定性极佳，不仅大大提升了EH216-S的飞行性能，同时极大地扩展了未来低空应用的实践场景，尤其是在长距城市空中交通、低空物流运输、高层消防应急等多个领域展现了广阔的应用前景。

与液态锂电池相比，固态电池具有更高的能量密度、更好的热稳定性、更低的易燃性、更宽的工作温度范围、更高的存储稳定性以及绝佳的免维护特质。此次取得重大技术突破的高能量固态电池，经过了严格的检测，包括电气性能、机械性能、安全性能等多个方面的测试，涵盖了高温、针刺等极端条件下的表现，在各种使用场景下均都能保持安全稳定，为乘客和操作人员提供了更多安全保障，为城市空中交通运输、消防应急等多种作业场景提供了可靠的技术支持。

2023年9月，亿航智能对深圳欣界能源科技有限公司（下文简称“欣界能源”）进行战略投资并与其达成战略合作，共同研发适用于eVTOL航空器的高能量固态电池。随着亿航智能在合肥发展低空经济，国际先进技术应用推进中心(合肥)成立国先中心电池研究院，支持欣界能源开展固态电池研发。双方研发团队经过数批次电芯和模组迭代，成功研发出适用于EH216-S的高能量固态电池并完成飞行试验。亿航智能计划与欣界能源继续深入合作，进一步测试和优化EH216-S的性能和稳定性，目标争取在2025年底前实现固态电池在EH216-S的认证和装机量产。