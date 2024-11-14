自2024年9月1日发布《台州宣言》以来，吉利宣布从战略扩张转向战略聚焦。旗下各业务板块加速整合，目前这一进程已触及核心业务。据可靠消息，极氪汽车将与领克汽车进行战略整合，目标是实现极氪对领克的控股，相关消息将在近期正式公布。

领克汽车成立于2017年，由吉利汽车集团与沃尔沃汽车集团合资成立。其产品迅速在市场上形成了独特风格，六年时间销量达到100万辆，成为最成功的年轻化中国汽车品牌之一。然而，领克错过了电动车快速发展的阶段，直到今年才推出首款纯电动车，在竞品对比中始终难以超越极氪。

极氪在2021年推出首款新车极氪001，迅速成为自主高端新能源品牌的代表。仅用500多天就实现了10万辆销量，并在三年内于纽交所挂牌上市。领克和极氪在不同阶段接力完成了吉利品牌向上和技术转型的任务。但中国汽车产业正经历深刻变革，在竞争激烈的市场环境中，企业需要既有战略定力又能及时调整和修复的能力。

今年10月9日，吉利宣布几何品牌并入银河系列。此外，雷达也将并入吉利汽车集团的消息也在酝酿中。相比之下，领克与极氪的战略整合更为重要，这不仅是《台州宣言》中五大举措的实践落地，也是坚决执行的典范。

与此同时，极氪科技董事长安聪慧将接替沈子瑜担任极星董事长，这被视为极星未来进一步与极氪整合或协同的先兆。

来源：中国经济网