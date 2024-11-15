11月15日，AI蛋白质设计企业天鹜科技宣布完成超亿元的A轮融资。本轮融资由启明创投领投，涌铧投资、经韬资本及老股东本草资本等机构跟投。

功能优异的蛋白质产品更是促进生物医药、绿色能源、食品保健、绿色化工等诸多行业进步的源头动力。然而，传统方法在获取高性能蛋白时往往面临成本高、流程复杂、成功率低等挑战。天鹜科技的创新之处在于其自主研发的蛋白质设计通用人工智能AccelProtein ，能够直接预测蛋白质功能，突破了以AlphaFold为代表的结构预测方法“只能预测结构而无法设计功能”的局限，为获取功能优异的蛋白质提供了一种全新的技术手段。

目前，天鹜科技的蛋白质设计通用人工智能AccelProtein在生物医药与合成生物学的众多场景中实现了蛋白质的定向挖掘和进化，包括对蛋白质的热稳定性、活性、亲和力、极端PH耐受性、免疫原性、产率等指标的显著提升。

在生物医药的CMC阶段，AccelProtein可以提高关键工具酶及工具蛋白的活性、特异性、热稳定性以及PH稳定性；在早期大分子筛选阶段提升融合蛋白、抗体、细胞因子等对靶点的亲和力及功能活性；在候选分子优化阶段，提供成药性指标改造和性质优化（包括提高分子稳定性、降低粘度等），精准地解决药企在研发和生产过程中的关键痛点。

在合成生物学领域，天鹜科技依托AccelProtein进行改酶、挖酶及酶催化工艺开发，解决化学合成、天然提取难以解决的高价值分子精准合成问题，为药物中间体、香料、保健品原料、化妆品原料等领域，提供高效、绿色的AI酶催化解决方案。