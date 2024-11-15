近日，商汤科技发布新一代面向智慧园区场景的智能服务器AIS 4.0，集成多模态大模型能力，实现软硬件全面国产化，为各类园区综合管理效能提升提供更安全、更智能、更易用的AI新智引擎。

自2019年首版推出以来，商汤星云AIS智能服务器已累计落地交付海内外数百个大中学校园、旅游景区、办公园区、生产园区等各类园区项目，接入分析数十万路视频。本次推出的商汤星云AIS4.0版本，提供更丰富的业务应用和更出色的处理性能，并支持更加友好的应用场景延展。

在业务应用上，能提供40+种商汤自研基础算法，覆盖人员分析、周界防范、车辆分析、人群分析、客流统计、行为分析、物体分析、社区治理、安全生产等应用，且算法可按需加载，灵活调度，满足不同业务场景需求。

在处理性能上，基于超强AI推理卡和优质自研算法框架，单机最大可支持200路视图混合接入，50万底库、200万特征库、4000万留存库，支持90天事件记录滚动存储，单机即可满足中小规模场景需求。

在场景延展上，新增视觉多模态大模型算法，只需通过简单提示词和参考图片即可实现对场景中更多种类的目标物体和异常状态的精准识别与过滤，可将事件准确率提升30%，同时将新任务的训练综合成本降低近80%，大大延展了各种长尾场景应用能力。

此外，新版本产品的基础软硬件已全面实现国产化，让企事业用户在使用AI产品时减少安全方面的顾虑。产品支持单机或HA集群、HTTPS加密以及出厂预置软件、开机即用等特性，进一步提升了可靠性与易用性。