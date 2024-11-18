根据最新报道，苹果正在研发第二代AirTag，并计划为这一更新版本加入一系列全新功能。AirTag 2预计将在2025年春季与新款iPad Air和搭载M4芯片的MacBook Air一同发布。

据《Power On》通讯作者Mark Gurman透露，AirTag 2将于2025年春季发布，这一时间与知名分析师郭明錤的预测存在差异。郭明錤此前表示，AirTag 2的量产时间已从今年第四季度推迟到明年，但未说明具体原因。尽管如此，两位分析师均预计，苹果将于明年正式推出第二代AirTag。

根据现有爆料，AirTag 2的硬件将得到显著升级。新款配件可能会采用苹果第二代超宽带（Ultra Wideband）芯片，与去年推出的iPhone 15系列所搭载的芯片类似。该芯片的加入将大幅提升AirTag 2的定位精度和范围，为用户提供更可靠的追踪体验。

此外，AirTag 2还将配备内置扬声器，作为防止被恶意跟踪的重要措施。这一功能将进一步增强用户隐私保护，同时保持与当前一代相似的设计外观。

郭明錤还提到，AirTag 2将与苹果的混合现实头显Vision Pro实现整合，但具体实施方式尚未明朗。这一功能可能为用户带来全新的物品追踪体验，比如通过增强现实显示AirTag的精确位置，甚至结合Vision Pro的视觉技术提供更多创新应用。

来源：手机中国