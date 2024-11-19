今日，银河通用机器人（Galbot，以下简称“银河通用”）宣布完成 5 亿元战略轮融资，这也是继今年 6 月银河通用创下最大天使轮融资记录后完成的新一轮融资。参与本轮融资的投资机构包括上汽恒旭、香港投资公司 HKIC、深创投、上海人工智能产业基金、北京机器人产业基金、建银国际、智友科学家基金、容亿投资、金景资本等，同时，老股东 IDG、经纬、蓝驰、北京人工智能产业基金等继续大幅追加投资，光源资本继续担任此次融资独家财务顾问。

自 2023 年 5 月成立以来，银河通用在短短一年多时间内推出第一代产品 Galbot G1，并完成超过 12 亿元融资，创下具身大模型领域融资纪录。银河通用创始人、CTO 王鹤，现担任北京大学前沿计算研究中心助理教授、博士生导师，北大-银河通用具身智能联合实验室主任以及北京智源人工智能研究院具身大模型负责人。他创立并领导了北京大学具身感知与交互实验室(EPIC Lab)，研究方向覆盖多模态、具身大模型、自动驾驶、三维视觉感知等前沿领域，重点关注具身机器人在三维复杂环境中的感知和交互问题。

在王鹤的构想中，具身机器人的“小脑”负责身体控制和灵巧操作，而“大脑”则负责认知、理解和规划，两者的结合是未来通用机器人的发展方向。基于这一理念，银河通用经过一年的研发，推出了首款具身大模型机器人 Galbot G1，并在今年 6 月首次公开亮相。

Galbot G1 在国际范围内首次实现了 95% 以上的成功率抓取随机堆放、从未见过的透明、高光等物体，并掌握了多项泛化操作技能。而在自研具身大模型上，银河通用也取得显著成果，在空间智能、动作智能和硬件智能方面全栈布局，多点联合探索，取得了一系列学术成果，为其产业应用上限的可持续性突破打下了坚实基础。具体成果包括：研发了全世界迄今为止最大规模的灵巧手抓取数据集，并首次公开十亿数据规模下的灵巧抓取“Scaling Law”。

其还研发了第一个支持开放语义指令六自由度取放的空间智能大模型系统 Open6DOR 及对应 benchmark。Open6DOR 突破 Google RT-2 只能控制物体放置的目标位置，进一步实现了开放语义指令控制物体在目标位置的摆放姿态，率先完成了空间智能从 positional intelligence 到 positional+orientational intelligence 的突破性跨越，为具身大模型应用展开更大想象空间。

另外，其研发了第一个基于机器人单视角视频流的端到端导航大模型。该大模型无需建图、无需除 RGB 相机外的其它传感器信号，率先验证了具身智能领域的第一个纯视觉“FSD”模型的可行性。该模型的动作数据完全来自于对真实世界的仿真合成，在未用一条真实世界动作数据的情况下，实现了在真实世界中 zero-shot 的跨场景泛化能力。

成立一年半以来，银河通用已率先实现产品落地。公司与美团签署战略合作协议，共同打造全球首个人形机器人智慧药房解决方案，Galbot 可以完成取货、送货、补货等工作，并自主规划取送路径，实现 24 小时无人值守。在工厂、车厂的应用中，Galbot 可泛化执行天窗转运、拆跺、料箱转运等工作，目前已与奔驰、极氪等头部车企展开合作。此外，银河通用也在探索康养医疗、科研教育、家庭等场景应用。