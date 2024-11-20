尽管此前对汽车领域几乎一无所知，在汽车的需求上，“安全”会是我的第一大考量因素。

有车之前，以我浅显的理解水平，在安全这个需求上，并且在不考虑我稀烂的驾驶技术的情况下，我会认为足够坚固的车身会是这其中最重要的部分。不过，随着近年来国内汽车产业的发展，在车身用料愈发内卷、高强钢、热成型钢（及占比）越来越成为一种常见名词的同时，以监测预警、紧急制动、甚至主动纠偏等为体现点的主动安全概念也正逐渐走入人们视野。这时，我对汽车需求的看重点也开始发生了一些潜移默化的变化——或许，软件+硬件的结合会是我对“安全焦虑”所需要的答案？

最终，笔者购入了一辆以“全维安全”为主打卖点之一的问界新M5（增程版）。在经过一段时间并不算长的乘驾体验之后，现在来看，我对于车的看法似乎又有了一些新的改观。

一些声明：以下体验仅局限于笔者本人的经历且仅基于笔者本人的车辆及软件体验（当前智驾方案版本为ADS Pro 3.1），仅代表笔者个人体会，并不一定会具备普遍性；文中提到的一些功能和配置在其他进口/合资车/国产车系上可能也有相似或者相同的体现，限于笔者个人视野有限，这里仅以本车体验为展开点；另，由于安全行驶考虑（笔者居住地附近鲜有封闭路段），文中提到的一些功能/场景/体验等内容无法以图片或视频记录的形式呈现；最后，笔者尚属新手，在驾驶和对车辆的理解上必然存在着很多不足之处，本文内容也尚不足以形成专业测评，还请见谅。

提到“华为赋能”的车系，“高阶智驾”会是这其中绝对无法绕开的一大关注点。

但也正如这辆车在官方网站中写到的那样，包括前文提及的主动安全服务以及我们在各大视频平台看到的“自动泊车”或者“无图智驾”小视频在内，这些都属于是“智能驾驶辅助”配置中的一类具体场景体现。并且笔者也想在这里再次强调，尽管智能驾驶在不断进化，不断展现出越来越强大/亮眼的功能，在能够明确具体责任划分的配套法规到来之前，也就像官方信息中所提到的那样，这些功能尚属于一种“辅助”（或者驾驶辅助），而在我开了更久之后也更加坚信这一点。

目前，由于驾驶里程有限且平时开车时遇到的车况也相对简单，笔者目前几乎没有主动触发过这辆车的主动或者是被动安全配置——仅在车道行驶偏离方面由于未及时开启转向灯遇到过预警和纠偏（偶尔也会触发疲劳驾驶警告，但其实我想说大多数情况下都是因为我眯眼看东西，眼睛小不应该是原罪）。不过，作为这辆具备多场景“智能驾驶辅助”功能的新能源车的基础，在27个传感器（3个毫米波雷达+12个超声波雷达+11个摄像头+1个激光雷达）的加持下，对于我所“执念”的安全需求而言，我也总能直接或者间接的感受到它所想要带来的信心。

如图所见，当车辆启动和行进时，位于仪表盘的SR视图中会以360度3D建模的形式展示出这辆车周边的实况信息。同时，如果遇到了人群密集的小路，笔者也能通过启动全景影像及时全面观察周围的路况（显示在中控屏，并且底盘视角也能观察到），而这能有效弥补一些观察上的盲区。

此外，如果在激活了高阶智驾功能（多数情况下指的是NCA，即智驾领航辅助）后，SR视图中也会在靠近路口时额外分辨并显示出当前路口前方的交通信号灯情况——尽管作为驾驶员实时及时观测信号灯是一种必要，但能通过更多的渠道了解到这些信息多少也能让我在驾驶时拥有更多把控。

不过在这一点上，可能是由于视觉分辨+数据传输/识别的原因，笔者的这辆车上会存在1秒左右的读秒延迟。而虽然车机导航地图中也能显示出红绿灯倒计时（并不是所有路段和时段都有），导航中的读秒也经常是非实时的状态。也就是说，如果当你打开了NCA功能在某个路口等红绿灯，有时，你所看到的实际读秒跟中控屏和仪表盘所显示的之间，可能会有三种不同的结果。

另外就是，这辆车上有加装HUD的选配。在HUD视图中，除了常规的车速/道路限速/车道提醒等导航信息提示，如果车辆在过于靠近前方的车辆或者行人时，HUD中也会有提示你及时踩下制动踏板的警示（外加来自头枕音响的同步提醒）——也算是一个相对有用的功能。

而在有了这么多的传感器后，在车辆通过或者进入一些相对受限的环境时（比如周围有车辆或者阻碍物），我也能在中控屏幕和SR视图上同步获悉车辆距离这些物体的距离程度，然后再结合实际观测到的情况进一步判断自身的通过性。

现在，从启动到行驶再到完成泊车，这些能够带来信息增强体验的功能会在笔者的所有驾驶场景中得到体现，并且对处于新手期的我来说起到了很大的帮助。然而，作为这辆车亮点，“高阶智驾”也为这辆车（或者说其它具备ADS Pro方案的车系）赋予了一些相对独有的体验。

一方面是不依赖高精地图、“有路就能开”的智驾领航辅助（主要场景会更多集中在城区方面，即City NCA，需开通高阶智驾服务包后方可使用）。这点可能更多流传于各大媒体/社交/视频网站，在我为数不多的行驶里程中，我却并没有过多使用这个功能，甚至现在几乎处于不用的状态。

这里并不是说智驾领航辅助不好用，并且相反，无论是识别交通信号灯或者变道超车，在激活了这个功能后，绝大多数场景中，这辆车均能给到很好的表现——在无需驾驶员主动干预的情况下，针对信号灯做出准确的行驶状态切换、以相对平稳的水平进行起步和刹停、并且也可以在行驶或切换车道时保持相对稳定的形式状态。更不用说在更新到ADS3.1 Pro的版本后，NCA也新增了环岛通行及路边临时停靠等功能（其余也在安全方面也提供了一些新的功能支持和功能完善，但笔者均未能体验这里就不过多赘述）。

然而，也正如上文所言，在路况和车况上，问界新M5本身就已经提供了丰富实用的增强信息。而在开启了NCA功能后，车辆也会在仪表盘的SR视图中额外展示出（头枕音响也会同步播报出）其正在以及即将做出的行驶操作——车辆的意图会以建模加行驶线的方式告诉你接下来车会往哪条道开，并且也会用文字的形式再标示出车辆将会是“减速刹停”还是“起步”以及“向左/右超车变道”，这时，对我来说，尽管智驾系统已经给到了我足够强的信心，在观察车辆周边车况的同时，作为一名足够新手的新手司机，面对这么多的信息汇入——传感器带来的增强信息+仪表盘中的智驾意图+外界的实时车况+车内乘员的反馈，我可能还是会有点处理不过来，而这可能会影响到我接下来的操作判断。

同时，虽然NCA已经展示出了足够强大的能力，在一些场景上，无论是现在这个版本还是更早之前（ADS Pro 3.0），它仍然会有一些不尽完美的体现（也或者是我的期望太高了？）。

比如在我常开的城区路段（四车道，交通标线足够清晰），如果我行驶在第二车道，在完成红绿灯等待并经过红绿灯路口时，无论前后方是否有车辆，NCA均会在汇入下个路口时变更到第一车道，并且没有任何变道提醒（既没有车内导航播报也没有打转向灯，且此时早已关闭“通行效率优先”的智驾设置），而接下来在很长的一段时间内我都应该是直行，而非要在后续的车道左转（左转一般会是第一车道）；此外，基于当前的ADS版本，在遇到一些车流量较大的十字路口时，NCA也偶尔会在自动转向过程中因未知原因退出——停在路上提示驾驶员手动接管后续操作，出现这样的情景多少会让我和后车有些手足无措。

因此，在我看来，这些会是出乎我的寻常判断之外的表现，也同NCA在其它部分严格遵守交通规则并能保持稳定行驶状态和可预知的行驶意图之间展现出了一些反差。

目前，在行驶里程有限，且并未能探寻出本辆车在当前软件版本和本地区路况下的能力表现边界之前，我只会在一些特定的场景下开启城区智驾领航辅助功能，例如进入足够空旷的路段后临时喝口水/打喷嚏/同乘员交流之类。不过，作为选择少用这个功能的主要原因，新M5也是一辆足够好开并且能为我带来驾驶乐趣的车辆，因而我也很乐意去主动驾驶——毕竟它也已经给到了我对于我来说足够多的能让我有信心开下去的辅助助力，无论是在主动还是被动层面。而智驾领航辅助从一开始就不是我选择这辆车的出发点而只是一种附加产物。

当然，在另外一些“智能驾驶辅助”的场景上——比如智能泊车辅助或者高速智驾领航辅助，在我开得并不多的前提下，新M5没有表现出任何意料之外的地方，并且表现得会比我（我这样的新手）和一些有经验的司机（限于我周边）都更优秀。而这些会是我主动选择去使用的——在只要能识别出车位（自己手动画车位也行）就能停进去的前提下，作为新手司机，有谁会去拒绝尝试快速解决这个让人看到就会头疼的停车难题呢？

不过笔者这里也想提醒，在一些特定的停车场中，有些护栏或者阻碍物过于低矮，新M5的雷达或者摄像头会无法识别出，这时如果想要使用泊车辅助，如果这些无法识别出的物体位于车辆的意图经过路线中，大概率会因此造成车体损伤。

啰里啰嗦这么多下来，如果用更简单的话来概括，现在，我会觉得，基于“驾驶辅助”的表现，这辆车契合了我的安全需求。但也正如上文所说，在有更多能力探索出这辆车的能力边界之前，作为一名新手司机并基于我对自身水平的判断，我更乐于自己来掌控整个驾驶过程，而在这个过程中，可以明确的是，我会是所有行为的直接负责人。当然话说回来，在我看来，遵守交规和防御性驾驶以及尽量减少不必要的加速/快速行驶行为仍是行驶安全的重要保障，而这远比车辆本身所能提供的“情绪价值”更为重要。

回到文章标题。现在，如果让我说出我在未来会有哪些期盼，在既有诉求被满足的前提下，我好像也不再产生太多想法，更多的是对于自身水平的期待：无论汽车会进化到哪种地步，至少在现在的我看来，它都会是一种为了满足出行而产生的工具。随着软硬件技术的不断前进，“智能驾驶辅助”无疑会变得更加优秀，但这些也都应当只是服务于作为驾驶员的我的一种“辅助”手段。

最后的最后，在写这篇文章时，我习惯性的打开了音乐播放器，在差不多要结尾的地方，播放器里随机到的歌曲恰好是MoZella的《This is Love》。随着前奏的响起，我仿佛回到了很早前的某个时候。

当时，我正被电视中一汽大众“七种方式，感受美好”的广告传递出的澎湃感受所震撼。当时，我并没有任何明确诉求，只是坚定认为，如果我有想要购车的念头，一定会是这其中的某一款，因为它们看起来是如此美好。一晃而过，现如今，我已经没有了那么纯粹的想法，并且也没有坚定当年的选择。而我对车的看法和需求和当年相比已经有了很大不同。

也许在未来的某个时候我会再度因为某些特定的瞬间想起现在的一些念头，而这些念头在这个时候也会发生一些变化。但我也相信，这其中也会有一些不变的东西，就像当年的电视广告一样，汽车始终会是我对当下的一种承载和缩影。

封面来源：问界新M5官网