经济学家估计，取消美国电动汽车税收抵免将削弱未来的电动汽车需求——或许降幅超过四分之一——同时对汽油消费将产生微不足道的推动作用。

美国汽车股上周下跌，因有报道称候任总统特朗普可能试图取消7500美元的税收抵免，这是2022年《通胀削减法案》的一部分。

加州大学伯克利分校的Joseph Shapiro表示，取消这一措施可能会使未来的电动汽车需求减少27%。Shapiro和杜克大学的Felix Tintelnot表示，与税收抵免保持不变的情况相比，美国每年的电动汽车注册量可能会减少31.7万辆。

然而，由于电动汽车仍只占新车销量的一小部分，取消补贴对汽油需求影响不大。

Shapiro和Tintelnot表示，第一年汽油消费量将增加1.55亿加仑。在十年内，如果税收抵免保持不变，美国将比现在多使用约70亿加仑。Shapiro在一封电子邮件中表示，虽然这一数字听起来可能很大，但它仅占美国典型年份1360亿加仑消耗量的5%。

摩根士丹利分析师Adam Jonas在本周的一份研究报告中表示，即使特朗普取消税收抵免，美国的电动汽车普及也不会停止。他写道：“虽然电动汽车普及速度的放缓可以为一些老牌企业提供宝贵的时间来迎头赶上，但我们仍然预计，随着创新和规模将带来成本更低、性能更高的产品，电动汽车的渗透率将长期保持上升。”

来源：智通财经