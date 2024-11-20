据 MacRumors 报道，英国第二大银行巴克莱银行分析师汤姆·奥马利（Tom O’Malley）及其同事在考察供应链后，在本周发布的研究报告中，认为苹果将于 2025 年 3 月发布 iPhone SE 4。

奥马利及其同事近期前往亚洲，会见了多家电子产品制造商和供应商，在该研究报告中，分析师们概述了此次行程的主要收获。

5G 基带芯片

分析师认为苹果会在 2025 年 3 月发布 iPhone SE 4，该机最大亮点在于搭载苹果自主设计的 5G 调制解调器。

这标志着苹果在摆脱对高通依赖的道路上迈出了关键一步，也意味着苹果在芯片领域实现了更全面的自主掌控。

苹果自 2018 年便开始研发自研 5G 调制解调器，并于 2019 年收购了英特尔大部分智能手机调制解调器业务，为这项技术的研发奠定了坚实的基础。

虽然目前尚不清楚苹果自研 5G 调制解调器相比高通产品是否具有速度优势，但这无疑是苹果在技术自主化道路上的一个重要里程碑。

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配置

这款新机型预计将采用类似 iPhone 14 基础款的设计，配备 6.1 英寸 OLED 显示屏、Face ID 面容识别、新款 A 系列芯片、USB-C 接口、4800 万像素后置摄像头以及 8GB 内存以支持 Apple Intelligence 功能。

彭博社记者 Mark Gurman 还爆料称，苹果计划在 2025 年年中发布第二代 AirTag。尽管目前关于其具体功能升级的信息有限，但考虑到 AirTag 已推出三年多，此次更新势必会带来一些重要的改进。

题图：动点科技 by Steven

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