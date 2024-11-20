11月18日，深圳市中级人民法院连发多份公告，裁定深圳柔宇电子技术有限公司（简称“柔宇电子”），深圳市柔宇科技股份有限公司（简称“柔宇科技”），深圳柔宇显示技术有限公司（简称“柔宇显示”）破产。

企查查APP显示，柔宇显示、柔宇电子均为柔宇科技全资子公司。因此本次深圳中院的三份破产公告，意味着柔宇科技正式破产。

今年3月，柔宇科技及其子公司深圳柔宇电子技术有限公司、深圳柔宇显示技术有限公司各新增一则破产审查案件。4月，柔宇科技破产审查一案于深圳市中级人民法院举行听证会，此次破产审查申请由被欠薪的部分柔宇科技员工（包括在职与离职）提出，共有300余人参与，且还有员工在陆续加入。据员工方统计，他们共被拖欠工资合计约6000万元，加上公司此前承诺的股权等合计上亿元。其中被拖欠工资时间最长的17个月，平均被拖欠15个月左右。

4月1日，柔宇科技还曾对公司的“破产传言”进行声明，表示公司未曾主动申请破产，也未进入破产程序，目前企业仍在运营中。但是在今年4月在深圳市中级人民法院举行的破产审查听证会上，除了申请破产审查的柔宇员工一方外，柔宇科技创始人刘自鸿及其律师等也出席了该听证会。

据全国企业破产重整案件信息网，深圳市中级人民法院在6月6日发布公告称，已于2024年5月15日裁定受理柔宇科技破产清算一案，柔宇科技的债权人应在2024年8月30日前向该公司管理人申报债权。此外，柔宇科技的两个全资子公司柔宇电子和柔宇显示的破产清算案也被裁定受理。

按照企业破产法，企业被申请破产之后，由法院进行破产审查，裁定是否受理破产。一旦被裁定破产，法院将会指定破产管理人，进行债权登记、破产重整或清算。如今，随着深圳中院前述三份公告的发布，柔宇科技正式被宣告破产。

公开资料显示，柔宇科技是国内柔性显示屏领域黑马，该公司成立于2012年，专注于柔性电子领域，2014年7月，柔宇科技创造了打破世界纪录的新型超薄彩色柔性显示屏，其厚度仅有0.01毫米，卷曲半径可达1毫米。2015年，在深圳投入百亿元建设全柔性屏生产线，并于2018年量产。2018年和2020年，先后发布了搭载自产柔性屏的折叠屏手机柔派1代和柔派2代。

来源：证券时报