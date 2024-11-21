美国东部时间11月20日，中国南沙自动驾驶企业小马智行向美国证监会（SEC）更新招股书，计划以股票代码为“PONY”登陆纳斯达克。

因投资者对小马智行IPO的认购热情空前高涨，公司扩大IPO规模，从原计划的1500万股ADS（American Depositary Shares，即美国存托股票）扩至2000万股ADS，增幅达33.3%。小马智行IPO发行价区间定为11—13美元/ADS。若承销商行使其超额配售权，则发行规模将进一步扩大至2300万股ADS。

据此前的招股书显示，北京汽车股份有限公司（以下简称“北汽”）和新加坡交通运营商康福德高集团均已表达认购ADS意向，同时广州汽车集团股份有限公司（以下简称“广汽”）等四家投资人以定向增发方式认购其1.534亿美元的普通股，小马智行通过本次IPO筹资增加至最高4.52亿美元（约合人民币32.9亿元）。

动点科技了解到，对于此次IPO募集资金的用途，小马智行方面在招股书中表示，约40%募集资金将用于自动驾驶出行服务及货运服务的大规模商业化和市场开拓，包括生产、销售、营销、客户服务和行业协作；约40%用于自动驾驶技术持续研发和投入；约20%用于潜在战略投资和收购，提升公司技术能力和搭建产业链生态。