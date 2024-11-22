不久前经历过IPO风波后的毫末智行，又被曝近期已启动裁员计划。

11月22日，毫末智行方面向记者回应称：“此次是依据业务发展进行的正常组织调整，目的是聚焦核心业务和客户交付，降本增效，持续提升经营效率。”但对于裁员的比例，对方仅表示，“涉及职能部门少量人员，比例较小”。

公开资料显示，毫末智行的前身是长城汽车智能驾驶部门，于2019年独立。不过，透过层层股权可以看出，毫末智行的实控人仍为长城汽车。同时，在毫末智行官网客户及合作伙伴、投资机构一栏，长城汽车均被排在第一位。

背靠长城汽车，毫末智行却不是其唯一的智能驾驶供应商。公开资料显示，承接长城汽车智能化转型重任的全新蓝山，搭载的是来自元戎启行的无图城区NOA技术方案。就在今年11月初，长城汽车还独家参与了元戎启行1亿美元C1轮战略融资。

截至目前，长城汽车全场景NOA已实现全国开城，但毫末智行的城市智能辅助驾驶系统（即城市NOA）尚未开通。实际上，毫末智行是比较早宣布要将城市NOA落地的智驾公司。早在2022年8月的成都车展上，毫末智行就表示首搭车型将会是长城魏牌摩卡DHT-PHEV激光雷达版，预计将在当年第四季度上车交付。之后，新摩卡DHT-PHEV虽上市了，但城市NOA迟迟未开通。

从目前来看，2025年对毫末智行来说将至关重要。此前，毫末智行董事长张凯向记者表示，毫末智行没有暂停赴港IPO计划，仍在进行中，预计2025年实现。

来源：每经