科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.11.18-2024.11.24）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在去年差不多这个时候，也是在SEA Now栏目中，我们简要探讨了先买后付（或者先用后付，即BNPL）在东南亚的2023年走过了怎样的足迹，今年，这个词语也再次成为了这期SEA Now的主角。

在金融科技公司UnaFinancial近期发布的一份报告中，该机构预估，到2027年，东南亚先买后付市场的交易额将达到532亿美元。而作为对比，这一数字在去年预计为147亿美元。

而作为之所以呈现出巨量增幅的原因之一，报告指出，东南亚人口年轻且对科技较为热衷——该地区Z世代消费者集中度高，且通常会愿意尝试新的金融科技服务。这在推动了其对BNPL需求的同时，也为他们提供了传统银行和信贷系统所对应的替代方案。

体现在具体方面，根据报告，届时，印尼将以168亿美元的份额屈居该地区榜首（较今年实现204%增幅，下同），其次则分别为马来西亚和泰国&菲律宾（两国相同），各自为113亿美元（215%）和82亿美元（115%和235%）。

值得一提的是，到27年，新加坡先买后付领域的市场份额预计为29亿美元。相应的，这一数字在23年和24年分别为13亿美元和16亿美元。这也基本契合了当时文章中另一家机构（ResearchAndMarkets）在22年时的预测（预测在这两年分别为13亿美元和15.4亿美元）。

展望未来，就像去年所说的那样，尽管机遇与挑战共存，在东南亚，先买后付必然有望进入一片更加广阔的空间。而伴随着这些时刻的到来，同样可以预见的是，对这个新兴市场而言，这片地区高速发展的数字化进程和相对年轻的人口结构也将为外界带来更多值得期待的地方。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

报告：铺天盖地的宣传下，仅有不到3成新加坡企业正式采用了AI：客户扩展平台HubSpot在近期的一份报告中指出，尽管新加坡在不断关注人工智能（AI）的发展和应用，只有27%的本地组织正式采用了AI技术或AI增强工具来支持员工工作。

不过，HubSpot也表示，尽管当地组织对AI的采用率处于相对较低的水平，就个人层面而言，这一局面有了很大的改观。据悉，有超一半（51%）的新加坡企业领导层有在自身的工作中使用AI。于此，HubSpot称，这意味着，也可能会有更多的公司员工使用这一工具。

到2027年，东南亚BNPL市场规模将超过500亿美元：金融科技公司UnaFinancial近期在预估指出，去年期间，东南亚20.6%的成年人采用了BNPL服务（即，先买后付/先用后付）。

UnaFinancial表示，就交易量而言，东南亚的BNPL市场规模在去年预计为147亿美元——印尼以42.8亿美元的交易额位居头筹，其次为泰国（29.1亿美元）、越南（23.4亿美元）、菲律宾（19.7亿美元）、马来西亚（18.6亿美元）和新加坡（13亿美元）。展望未来，UnaFinancial预测，BNPL交易将继续在东南亚得到进一步增长，并有望在2027年时达到532亿美元。

淡马锡旗下机构65 Equity Partners收购涂鸦智能13%股份：据涂鸦智能官方微信表示，11月18日，淡马锡旗下的独立运营的全资投资平台65 Equity Partners与涂鸦2014年成立以来的主要股东NEA签署了协议，从中购买约13%的涂鸦总股份。据了解， 65 Equity Partners成立于2021年，是淡马锡旗下的一家专注于股权及结构性股权投资的全资子公司，其主要投资对象为市值在10到50亿美元之间，且希望某一个区域或者国际市场有所抱负的成熟企业。

马来西亚62万名员工将受到AI、数字化和绿色经济趋势的影响：据马来西亚官方近期发布的一份研究显示，未来三到五年内，将有近62万名员工受到人工智能 (AI)、数字化（Digital）和绿色经济趋势的影响。

马来西亚人力资源部（KESUMA）战略智库Talent Corp在研究中表示，由于这些不断发展的技术和实践，这些员工面临着潜在的工作流失和融合——其中，由于员工数量庞大，批发&零售贸易、食品制造和服务业受影响的员工数量将达到最多。相应的，航空航天、能源电力行业受影响的员工比例最低。

投融资

供应链可视化方案提供商Portcast获得650万美元融资：Portcast成立于2017年，主要为全球供应链企业（尤其是海运供应链）提供实时运输可视化和预测分析服务，从而使托运方和物流供应商能够做出数据驱动的决策，从而提高生产力并降低运营成本。

Autodesk领投，DfMA数字平台Podium获得2040万新元融资：Podium成立于新加坡，并在悉尼和硅谷设有办事处。公司主要通过旗下云SaaS平台为工业建筑DfMA（面向制造和装配的产品设计）领域提供自动化工作流程服务。

据官网介绍，Podium平台可在几分钟内交付出可供建造的设计内容。同时，基于集成化API且可被供应商直接定义的DfMA就绪部件，Podium也能为客户设计提供即时反馈，使其简要结果与设计意图保持一致。

访谈

投资越南｜Touchstone Partners投资合伙人Bobby Liu：越南有望引领基于AI技术的颠覆性变革：总部位于越南的风投机构Touchstone Partners的投资合伙人Bobby Liu在接受TNGlobal采访时表示，这为越南提供了绝佳机遇。并且，“而这也是让越南进入利润丰厚的芯片行业和高端制造领域的良好机会，并且越南也能在这个过程中提升其整体人才基础。”

在本次访谈对话中，Bobby Liu就越南科技生态的机遇&挑战、融资环境、新兴趋势等方面分享了相关看法和见解。

活动

线下活动预告｜北京AI出海论坛“出海时刻-跨越边界的创新”火热报名中！：作为“出海时刻”品牌系列活动，动点科技与BEYOND Expo携手极新和泰利驿站将于2024年11月27日在北京举办“出海时刻-跨越边界的创新”AI出海论坛。本次论坛将围绕“AI出海的合作与共赢、AI出海的创新与实践、以及海外市场需求及拓展策略”三个核心议题展开讨论。活动延续经典议题，将聚焦AI技术在全球范围内的发展趋势，探讨如何通过合作实现共赢，分享创新实践案例，并讨论海外市场的机遇与挑战。我们诚挚邀请业界同仁参会，共同见证中国企业在全球市场披荆斩棘！