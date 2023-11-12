科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.11.06-2023.11.12）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

近几年以来，“先买后付/BNPL（Buy Now, Pay Later）”可以算得上是东南亚金融科技领域中的一大热词。

以其走向舞台中央的2021年为例，在这一年，东南亚消费者对先买后付（BNPL）服务的搜索兴趣呈现出了高达16倍的增幅。而体现在具体方面，这其中的相关初创公司不仅接连斩获大笔融资，与此同时，这一市场为其带来的发展空间也在随之剧增，并接连引起了东南亚各国金融监管机构的关注。

把目光转移到现在，经历了近两年的发展以及期间的种种变动之后，东南亚的先买后付领域自然也迎来了相应的变化。这里，我们简单以该地区的金融科技中心——新加坡为例，来看看这个一度掀起热潮的新兴支付模式如今进入了怎样的阶段。

根据ResearchAndMarkets在去年晚些时候发布的一份调研报告指出，2022年期间，新加坡的先买后付GMV预计会从上年的8.049亿美元增长至11.052亿美元，实现37.3%的增长率。此外，报告也指出，2022年至2028年期间，该GMV将达到19.1%的复合年增长率，届时将达到31.583亿美元。而作为对比，这一数字在2020年时仅为1.14亿新元（约合0.8亿美元）。

如上所见，这一势头是不容忽视的。不过，从现实角度来看，这个看似火热的风口显然尚存在着“巨大的成长空间”。根据MAS（新加坡央行）分享的一份数据显示，2022年期间，该国先买后付的交易总额仅占当年银行卡（借记卡+信用卡）支付额的1%。而基于这一表现情况，尽管有声音期待当地有关部门采取更严格的行动对待这一模式，在MAS看来，这种态度似乎过于“超前”，“更规范的监管方法将对BNPL提供商造成不适当的限制，并也会限制消费者的选择，使得与此类计划带来的风险不相称。”

值得一提的是，就在近期，有消息表示，新加坡先买后付初创公司 Pace已于今年8月时申请了自愿关闭业务，而该公司目前正处于清算过程中。根据一份声明，Pace是“由于负债”而无法继续业务运营。而作为背景，在21年的先买后付热潮期间，Pace一度获得了4000万美元的A轮融资，并在次年对当地同行进行了收购。

作为本期的结尾，在笔者看来，未来，不仅仅只是新加坡，在整个东南亚，先买后付必然有望进入一片更加广阔的空间。但随之而来的，却也会有着与这种机遇等同的挑战。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

上汽集团：名爵汽车首辆泰国生产电动车 MG4 已下线：据上汽集团官方消息，当地时间 11 月 4 日，上汽名爵首辆由泰国生产的电动汽车在位于泰国春武里的上汽正大生产基地正式下线。据介绍，此次下线的新车为 NEW MG4 ELECTRIC Thailand Edition，泰国总理赛塔参加了此次下线仪式，并试乘敞篷纯电跑车 MG Cyberster。同时，当地首块深度地产化电池也正式下线。泰国总理赛塔表示，当地仍需大力推动电动车核心零部件在当地的生产，培育当地电动车产业链建设，并关注后续电动车电池回收等问题。

GSM在老挝推出电动出租车服务：越南车辆租赁和出租车服务企业GSM本周宣布，已在老挝万象推出了纯电电动出租车服务。GSM在一份声明中表示，该服务将以“Xanh SM”品牌命名。据悉，从2023年11月9日开始，万象居民和前往老挝的国际游客将可以通过Xanh SM Laos应用程序便捷地预订出租车服务。此外，据透露，GSM也计划将此车队数量增加到1000辆，并在未来阶段扩展到其他热门旅游目的地。

马来亚银行将跨境服务拓展至中国：据悉，马来西亚银行马来亚银行（Maybank）周三宣布已将其跨境二维码支付服务扩展到中国。马来亚银行在一份声明中表示，这一举措旨在通过中国游客的交易使超过800万访问中国的马来亚银行MAE应用程序用户以及超过70万个马来亚银行QRPay商户受益。据介绍，服务上线后，在中国，马来西亚MAE应用程序用户可以通过支付宝商户进行无现金支付（用户需要使用MAE应用程序扫描二维码，然后输入付款金额，即可把金额转换为人民币）。另一方面，于此，马来西亚的商家也可以接受来自中国的入境旅客的二维码付款交易。

PayNet与中国蚂蚁集团合作开展跨境数字支付：马来西亚支付机构PayNet与蚂蚁集团于本周三启动了跨境数字支付合作，使来自八个地区的旅客能够在马来西亚使用PayNet的DuitNow二维码服务。双方在一份声明中表示，自2023年10月31日起，持有Alipay+支持的8个钱包的旅客可在全马来西亚180多万个商户接触点网络中扫描PayNet的DuitNow二维码即可进行数字支付。据悉，这8个钱包是分别为Alipay（中国）、AlipayHK（中国香港）、HelloMoney by AUB（菲律宾）、Hipay（蒙古）、MPay（中国澳门）、Naver Pay（韩国）、Toss Pay（韩国）和 TrueMoney（泰国）。

新加坡先买后付行为准则已进入新实施阶段：新加坡先买后付（BNPL）公司工作组表示，当地的“先买后付行为准则”（BNPL准则）已进入下一阶段的实施。据悉，该准则旨在保护消费者并确保负责任的贷款行为，其要求现有参与者需要从2023年11月1日起遵守规定，并在明年3月31日之前获得许可，且新进入者在提供BNPL服务之前也必须经历相同的流程。

据了解，BNPL准则是在新加坡金融管理局的指导下，由新加坡金融科技协会和一些行业参与者于2022年10月推出的。在该准则下运营的六家BNPL公司分别为Ablr、Atome、Grab、LatitudePay、SeaMoney 和 ShopBack。该准则规定了减轻消费者过度负债风险的保障措施——包括信誉检查、公平透明的费用、道德营销实践、自愿排除选项和经济困难援助。

投融资

生物科技公司Engine Biosciences获得2700万美元融资：Engine Biosciences成立于2014年，在新加坡和硅谷均设有办事机构，主要通过机器学习和高通量生物学技术开发精准肿瘤药物。据介绍，Engine Biosciences的精准医学研发平台可破译生物网络并查明导致疾病的关键遗传相互作用，以克服生物复杂性带来的相关挑战。此外，Engine Biosciences也表示，这些来自平台的分析也能揭示用于生物标志物定义的患者群体靶点和治疗方法，从而可以更快速地识别有效的精准药物。

量子软件公司Entropica Labs获得470万美元融资：Entropica Labs成立于2018年，旨在为开发人员和用户提供让量子计算机在计算过程中具有识别和纠错能力的软件开发工具，帮助其提升量子运算过程中的准确性和运算效率。Entropica Labs表示，随着硬件公司不断推出更大、更先进的量子计算系统，其中一些已经跨越了计算阈值，使得该领域对复杂纠错方案的需求变得更加强烈，因此，Entropica Labs希望通过可扩展的软件工具提升量子计算机的发挥空间。

母婴用品品牌Snuugo获得100万新元融资：Snuugo是一个智能化可穿戴式吸奶器品牌，其母公司Perfect Nature成立于2019年。据介绍，Snuugo的吸奶器产品拥有多达28种节奏和强度设置（同时也会向用户提供一个记录哺育数据的应用程序）。此外，Snuugo也强调，其产品专为现代亚洲母亲量身定制，并且在设计上契合了人体工程学理念。

新加坡债券交易平台BondBloX获得600万美元融资：BondbloX成立于2016年，主要通过旗下债券交易平台为投资者提供能够轻松触及债券的渠道（BondbloX的说法是，允许投资者像交易股票一样了解债券价格并进行债券交易）。据介绍，BondbloX的债券交易所BBX为全球首个部分债券交易所，且该交易所已被新加坡金融管理局（新加坡央行）作为认可市场运营商（RMO）监管。

LXA在NEA领投的种子轮融资中筹得1000万美元资金：致力于重新构想亚洲抵押贷款生态系统的技术初创公司 LXA 日前宣布完成 1000 万美元种子轮融资。本轮融资由 New Enterprise Associates, Inc. (NEA) 领投，Openspace Ventures 和 EDBI 跟投。该平台旨在实现机构资本池与住房抵押贷款借款人之间的对接，采用端对端技术简化从贷款发放、借款人处理到贷款服务的整个抵押贷款办理流程。LXA 于 2023 年初由资产管理、保险、抵押贷款和技术行业的资深高管创立，旨在从新加坡起步，逐步实现亚洲抵押贷款资产与机构资本之间的对接。LXA 将北美和欧洲市场的最佳实践与专注于数字信贷决策和智能工作流编排的专有技术平台相结合，提供新型解决方案，以满足亚洲保险公司和借款人对差异化抵押贷款产品的强劲需求。

观点&观察

在电动汽车的普及之路上，马来西亚需要正视哪些挑战：日前，艾芬黄氏投资银行（Affin Hwang Investment Bank，下文简称为“艾芬”）发布了一份关于马来西亚电动汽车普及前景方面的报告。在该报告中，艾芬预测，马来西亚将在拥抱电动汽车方面困难重重。其中，在电动汽车基础设施方面，它表示，马来西亚政府希望实现的到2025年在全国建成1万个充电站（包括9000个交流充电站和1000个直流快充站）的目标将会充满挑战。

活动

「勇者同行，海纳未来」，微软加速器2023出海专场首站北京站活动圆满落幕：11月2日，由微软加速器主办，动点科技承办的微软加速器出海系列专场首站在北京微软大厦拉开序幕，本系列专场为闭门活动，主要为帮助有志于拓展海外业务的创业企业提供独特的出海商机，期间邀请众多企业、商会代表“共谋”出海之道，他们分别来自微软、中国出海标杆企业、中国创新企业出海代表、海外独角兽品牌，和出海目的地商会代表。

蚂蚁数字科技携手TNGlobal，11月15日新加坡TrustBridge Forum嘉宾名单揭晓！：Ant Group Digital Technologies携手TNGlobal将于11月15日在新加坡举办TrustBridge Forum。本次论坛旨在探讨人工智能（AI）与Web3之间的协同作用，重点关注在不断演化的数字世界中信任与价值创造的关键角色。随着技术领域的迅速变革，我们正面临着许多挑战和机遇，而现在正是进行这一重要对话的绝佳时机。

TrustBridge Forum是一个为期半天的活动，旨在汇集一系列卓越的行业领袖、技术专家以及充满热情的爱好者，以探讨新兴技术的影响。与会者将有机会共同探索人工智能和Web3的融合，以及它们在数字世界中发挥的关键作用。