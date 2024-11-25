动点科技之前发布了可灵 AI App（免费账户）的试用体验文章，在其中我们认为免费版的使用体验实在糟糕，主要体现在视频生成时间过长。

现在，我们再用付费版账户来体验一遍，看看可灵 AI 的表现能有多少提升。

提示：本文与非会员版文章内容差异主要为视频生成部分，针对其余部分的改动不作另行说明。若感兴趣可对比查阅。

٭注：本次测试使用可灵 AI 付费高级账户，平台为 iOS 版。

界面与功能

可灵 AI App 目前提供两大功能：AI 视频与 AI 图片。App 界面采用极简风格，在首页醒目位置或点击底部加号均可启动相关功能。继续上划还能看到用户社区创造的短片、素材内容。用户亦可自行发布作品，互动方式目前仅有点赞。

AI 视频创作时可选择可灵 1.0 或 1.5 版本模型，其中 1.5 模型支持生成 1080p 视频，此模式下仅可使用高品质生成模式，需要会员资格。视频时长可选 5 秒、10 秒，文生视频的视频比例可在 16:9、9:16、1:1 之间选择。

现阶段每日登录赠送“灵感值”，用于内容生成。付费会员可享受加速生成、图片&视频去水印、高品质视频生成、视频延长等权益。黄金、铂金、钻石这三种会籍区别在于每月发放的灵感值不同，铂金与钻石会员相比黄金会员多了“新功能优先体验”权益。

图片生成

图片生成的效果整体令人满意，在编辑时可选一次性生成 1-9 张照片，这方面灵活性强于即梦 AI、微软 Designer 等 AI 生图工具。

生成图片后可利用已有素材作为垫图进行再次创作，或直接用这张图生成视频。

视频生成（V1.5 模型）

图生视频

我们尝试用“86 版”《西游记》中虎先锋剧照，配合描述文字“视频中的人物首先露出惊讶的表情，随后背对着镜头逃之夭夭”来制作。

8 分钟后，虎先锋先是露出了惊讶表情，随后视频切到由 AI 生成的草地树木背景，人形虎先锋瞬间变身为 AI 生成的老虎，背对镜头开始奔跑。

呼，好一个变身法。

总体来说，V1.5 模型下的图生视频表现还算令人满意。是说，有些小细节还是存在“AI 怪异感”。

文生视频

描述为“一个小女孩在火星上弹钢琴”，生成等待时间 10 分钟。App 截图如下：

这段 5 秒视频整体观感非常好。对比我们上次用非会员账户测试的视频，其首先在画质上有了飞跃提升，其次视频的运镜也很流畅、自然。小女孩的面部表情、手部动作没有出现重大错误。但手部看上去还是有“游戏 CG 感”。

顺带一提，1.5 版模型暂不支持视频延长 5 秒功能；生成的视频均不包含音频；分享方式目前仅支持保存至本地（会员可选择无水印下载），若想发布作品还要转移至网页端；App 端还缺少运镜、创意参数调整等高级功能。

总结

换用会员账户后，可灵 AI 的表现可以说令人刮目相看。AI 生成视频的速度明显加速，从非会员的一个半小时缩短至 8 分钟。要数会员权益“快速生成通道”的功劳。

这似乎可以印证我们在上一篇测试文章中的观点：快手大概率是希望你花钱开会员，来加速视频生成速度。

如果一款产品免费版与付费版的使用感受差距那么大的话，不如一开始就把产品设定为付费使用，而不是让免费用户用过之后感觉不爽、期望落空。就目前来说，付费高级账户是可灵 AI 消失的一环。

亮点 易上手

V1.5 模型视频画质高 不足 生成的视频无音频

部分视频细节有待改善

生成内容可能会涉及版权问题

题图：动点科技 by Steven