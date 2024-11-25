动点出海获悉，总部位于新加坡的云通信服务提供商Toku日前宣布，已经成功完成了由Betatron Venture Group领投的500万美元A轮增投。

据了解，此次融资也得到了香港创科创投基金（ITVF）和其他投资者的参与。作为结果，自启动运营以来，Toku的融资总额已达到1800万美元。

Toku 在一份声明中表示，这笔最新的资本注入将推动公司的国际步伐——包括在香港的扩张以及在南美和欧洲探寻机遇。此外，Toku也将以此提升AI技术在其解决方案中的研发和应用。

Toku成立于2018年，主要通过云技术解决方案帮助企业完成通信业务的数字化转型。具体而言，Toku称，客户可以将其解决方案轻易集成到应用程序或者网站当中，从而为消费者提供一键呼叫服务，并且在这个过程中以虚拟号码的形式对通话双方的号码信息进行保护。此外，Toku也会基于一些通话行为向客户企业提供用户情绪的分析数据，以帮助企业在后续提升与客户用户的沟通体验。

在市场表现方面，据Toku官网介绍，公司已在亚太的17个国家和地区提供了相关服务，且平台已被超2万家代理方所使用。此外，Toku也透露，平台每年发送的短信量达2亿+条。

值得一提的是，在22年时，Toku曾透露，就新加坡而言，当时，其虚拟号码的数量规模占据了当地总虚拟号码数量60%以上。

展望未来，Toku表示，今年，公司希望创造3000万美元的营收，并有望在明年实现盈利。