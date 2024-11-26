随着特朗普就职日期临近，拜登政府正抓紧时间采取行动，将许多此前承诺的项目资金落实到位。在此背景下，据一位知情人士透露，芯片制造商英特尔与美国商务部下属的《芯片与科学法案（CHIPS）》项目办公室（CHIPS Act Office，CPO）即将敲定一项交易，该协议将授予英特尔公司大约80亿美元的拨款。这位消息人士表示，上述80亿美元拨款将用于英特尔的工厂建设工作。他表示，预计美国商务部将在未来几周内敲定这些拨款。

英特尔还在争取一份价值30亿美元的合同，为国防部生产芯片。该交易于9月宣布，是英特尔公司努力发展其晶圆厂业务的一个罕见亮点。

一家知名财经媒体首先报道称，英特尔与美国商务部双方已接近敲定这笔赠款。商务部和英特尔拒绝就此事发表评论。

自从拜登政府最初宣布这笔拨款以来，英特尔公司的处境每况愈下。据媒体周日援引四名知情人士的话报道称，鉴于英特尔履行其投资承诺的能力存在不确定性，并且该公司的技术路线图和客户需求发生变化，拜登政府已决定将上述拨款额度减少约5亿美元。

美国政府本月早些时候向台积电公司提供66亿美元的拨款，使投资者提高了对英特尔即将获得现金融资的预期。

英特尔公司已从《芯片与科学法案》的税收减免条款中受益，但尚未获得现金拨款，英特尔首席执行官帕特-格尔辛格（Pat Gelsinger）对此表示不满。格尔辛格在今年10月份对媒体表示：“我们很沮丧，因为政府没有更快地行动”——他指的是《芯片与科学法案》的拨款迟迟不肯到位——“他们在整个过程中太官僚了。我们急于看到这些拨款项目完成。”

美国众议院议长迈克-约翰逊（Mike Johnson）此前曾表示，他可能会寻求废除两党通过的《芯片与科学法案》，但随后他收回了相关评论。拜登政府和拨款获得者都将这项立法吹捧为创造就业的机器。

来源：新浪财经