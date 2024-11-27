日前，德勤在一份声明中表示，截至今年的前十个半月，东南亚仅发生了122起IPO，较上年的163起呈现25%的下滑。

同时，就募资规模而言，德勤称，这一数字也从去年全年的58亿美元下降至30亿美元。而基于该表现，在统计期间，东南亚地区的IPO募资规模达到了9年来的最低水平。

德勤认为，东南亚IPO动向减少的主要因素是缺乏重量级的上市事件——今年至今，只有一起IPO筹集了超5亿美元资金，而达到这一量级的IPO事件在上年发生了4起。

从地域方面来看，据介绍，统计期内，马来西亚、泰国和印尼共筹集了近27亿美元资金，占东南亚IPO筹资总额的90%以上。

其中，马来西亚共筹集到了约15亿美元，达到自17年以来的最高水平。并且随后，这些上市公司的市值也已达到66亿美元，是上一年两倍、创下了13年以来的最高规模。

泰国和印尼的IPO募资金额分别为7.56亿美元和3.68亿美元，且各自拥有29起与39起IPO。越南则仅发生了1起IPO事件，募资规模约为3700万美元——该IPO来自金融科技领域，而这一表现也超过了越南23年全年的市场表现，同时也是21年至23年IPO平均价值的五倍。

把目光转移到具体行业层面，德勤指出，消费品、能源、资源是该地区IPO的主要聚焦行业，这三大行业占据了其IPO总数量的52%和募资总额的64%。

而从这一点出发，该机构表示，就消费品而言，由于消费者行为的转变，东南亚消费行业正在经历重大转型，这导致了本土、区域和全球参与者之间的竞争加剧。再加上东南亚GDP水平提升所带来的中产阶级群体的不断扩大和居民收入的提高，消费者将更有能力做出更有眼光的选择（选择更优质的产品），并寻求更新奇的体验。

另一方面，能源和资源行业（尤其是可再生能源行业）也将继续成为东南亚关注的焦点，因为该地区在向更可持续的资源过渡的同时，还需要兼顾满足日益增长的能源需求，解决其中的能源安全、公平、环境可持续性三者之间的三重困境。

展望未来，德勤相关人士表示，预期中的降息和通胀缓解可能会为东南亚未来几年的IPO创造更有利的发展环境——东南亚强大的消费基础、不断增长的中产阶级，以及房地产、医疗健康和可再生能源等领域对投资者仍然具有战略吸引力，随着外国直接投资（FDI）继续向该地区加码，2025年有望成为东南亚IPO市场活动复苏的一年。