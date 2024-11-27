全球协作机器人制造商优傲机器人日前宣布，将正式在中国建立生产能力。伴随着“在中国，为中国”发展计划的推进，优傲推出了两款专为中国市场设计的全新协作机器人产品 – UR7e和UR12e。这意味着优傲将凭借更快的供应周期，持续满足中国市场日益增长的自动化需求。

UR7e和UR12e是基于优傲最畅销的e系列新推出的产品型号，这一系列产品已经在中国部署超过十年。两款全新型号的规格针对性满足了中国汽车、电子、金属加工等行业的需求。

UR7e的有效载荷为7.5公斤，工作范围达850毫米；UR12e的有效载荷为12.5公斤，工作范围达1300毫米。这两款产品目前仅在中国市场发售，并与优傲其他产品系列一起销售。包括UR7e和UR12e在内的所有优傲机器人，都将提供包括PolyScope 5和PolyScope X在内的软件选择，PolyScope X是公司新一代的界面，旨在促进创新并支持像优傲AI加速器这样的人工智能的集成。

目前，优傲已经开始接受这两款型号的预订，并计划于2025年1月开始发货。

除了新推出的两款协作机器人外，优傲还推出了世界级的优傲关怀（UR Care）服务，旨在通过现场提供的预防性服务和远程提供的预测性服务，帮助中国客户的设备持续保持正常运行时间。优傲关怀（UR Care）服务适用于中国所有已安装的协作机器人以及新产品。该服务将通过优傲的中国本地服务团队和位于上海的服务中心进行交付。

此外，新产品UR7e及UR12e适配UR+产品生态系统，该生态系统为用户提供了数百个组件、配件、套件和解决方案。