艾思智创近日宣布推出创意灵感生成式AI解决方案——ADGo。ADGo是专为品牌营销垂直行业打造的业内首个达到“4A级专业水平”的多 AI Agent 系统。利用多智能体AI工程技术，ADGo颠覆了传统创意生产流程，在某种程度上能实现从策略到内容全工作流AI化。

专业人才匮乏、人力成本高、打磨好创意耗时且低效，是大多数企业品牌市场部和广告公司面临的普遍难点。随着生成式人工智能技术不断成熟，用于提升营销效率的AI工具也日益丰富。然而，目前市场上专注内容营销的AI工具大多仅局限于辅助文字、图片或视频的内容生成。对于营销前段最关键的策略制定与创意灵感等工作，却被许多人认为是AI不可能完成的任务。

为解决传统营销行业的核心痛点，并弥补现有AIGC营销工具的不足，ADGo声称产品能将复杂营销任务分解为数十个专业智能体协作，将原本需要72小时才能打磨完成的4A级营销方案缩短至1小时。

目前，ADGo内建七大常用营销场景功能，包括市场情报官、新品上市前策、社交口碑营销、整合营销创意、全球创意案例、头脑核爆、带货短视频脚本。在此基础上，ADGo也计划在下一阶段加入更丰富的营销功能板块，包括KOL活动管家、公关传播架构师、自媒体内容优化器、创意配图生成器等。