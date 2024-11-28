美东时间11月27日，小马智行正式在纳斯达克挂牌上市，股票代码“PONY”，成为Robotaxi第一股。在扩大发行规模后，若承销商的超额配售权悉数行使，小马智行将以每股13美元的发行区间价上限发行总计2300万股美国存托股票（ADS，每份ADS对应1份普通股），融资额可达2.99亿美元，成为今年以来美股自动驾驶领域最大规模的IPO。加之此次通过同步私募配售价值约1.534亿美元的普通股，小马智行本次IPO总募资金额可达约4.52亿美元。

小马智行于2018年推出Robotaxi服务，是国内首批在北京、上海、广州、深圳取得无人驾驶出行服务许可的企业，也是唯一在这四大一线城市取得所有类别Robotaxi监管许可的自动驾驶公司。其成功上市标志着“全球Robotaxi第一股”正式诞生。

小马智行的技术核心是适用于不同车型及场景的“虚拟司机”，在自动驾驶出行服务（Robotaxi）、自动驾驶货运服务（Robotruck）、技术授权与应用服务领域，为市场提供技术方案和产品服务。目前小马智行全球自动驾驶路测里程已累积近4000万公里，其中包括近400万公里无人化里程。

小马智行通过建立产业链“朋友圈”，推进自动驾驶车辆大规模生产和服务运营，目前小马智行已与丰田、北汽、广汽、一汽、上汽、三一等车企达成合作关系，同时拥有如祺出行、支付宝、高德打车、锦江出租、新加坡康福德高、中国外运等多家网约车、出租车平台、物流平台合作。