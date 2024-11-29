据彭博社援引知情人士消息表示，菲律宾金融科技巨头GCash（同时也是该国用户规模最大的数字钱包）已经邀请了银行机构在马来西亚进行IPO。据透露，GCash可能会计划从中募集10到15亿美元的资金。

消息人士指出，GCash有望在明年下半年达成上市。而凭借其募资规模，GCash的IPO也有望成为菲律宾有史以来规模最大的一笔IPO。

不过，消息人士也强调，其审议仍在进行中，关于GCash IPO所涉及的发行规模和时间表等细节仍有可能在后续发生变化。

此外，彭博社还补充道，在今年5月份的一次采访中，GCash母公司Mynt董事长Ernest Cu曾表示，GCash计划于明年上市。

作为背景，就菲律宾而言，现阶段，当地规模最大的IPO是食品和饮料公司Monde Nissin Corp在21年进行的IPO，其融资额略高于10亿美元。

另一方面，就GCash母公司Mynt而言，同在21年时，Mynt曾完成一笔超3亿美元的融资，并以此成为菲律宾的首家独角兽企业（估值达20亿美元）。

值得一提的是，今年8月份时，Mynt的估值达到了50亿美元。而根据当时的一份数据显示，蚂蚁集团对其持有近34%的股份，仅次于Globe Telecom（35%左右）。

回到GCash本身。据官网信息介绍，已有9400万菲律宾人使用了GCash。而作为参照，截至23年，菲律宾总人口数为近1.173亿。