11月29日，针对“华为特别选择乐聚机器人作为人形机器人领域的本地生态合作伙伴”以及“计划2025年发布并实现一定规模量产”的消息，乐聚机器人相关负责人向记者表示，公司没有发布过相关消息，无法确认其他相关信息，具体消息以官方发布为主。

在两周前，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心宣布启动运营，并在深圳举行了优选合作伙伴备忘录签署仪式。乐聚机器人、兆威机电、深圳市大族机器人、墨影科技、拓斯达、自变量机器人、华龙讯达、深圳华成工业控制、中坚科技、埃夫特、北京创新乐知信息技术、数字华夏深圳科技、北京中软国际教育、浙江强脑科技、佛山奥卡机器人、川禾人形机器人等16家企业参与了签约。

这已经不是华为第一次在人形机器人领域进行布局。早在2023年4月，华为云计算技术就与乐聚机器人签署了战略合作协议，宣布将共同探索“华为盘古大模型+夸父人形机器人”应用场景，打造通用具身智能解决方案，建设“人形机器人+”开放生态平台。而在今年6月，华为开发者大会上的盘古大模型5.0发布环节，乐聚的人形机器人“夸父”就正式对外亮相了。官方称，“夸父”是中国国内首款面向家庭场景的开源鸿蒙人形机器人，由乐聚提供硬件，华为提供软件和系统。

来源：一财