根据TrendForce集邦咨询最新统计，2024年第三季全球纯电动车（BEV）、插电混合式电动车（PHEV）和氢燃料电池车等新能源车合计销量达412.3万辆，较去年同期增长19.3%。预估2024全年新能源车销量为1,626万辆，年增长率为24.8%。

TrendForce集邦咨询表示，第三季纯电动车销量为250.9万辆，年增3.9%。特斯拉以18.5%市占率位居销量冠军，比亚迪以17.5%的占比排名第二，其BEV在集团内所有动力类别车辆的销售占比首度低于40%。

第三季全球BEV销量中，第三至第五名分别为上汽通用五菱、Volkswagen（大众）和广汽埃安，仅上汽通用五菱达成年增长。中国品牌零跑以高性价比为卖点，聚焦年轻消费者，在第三季中表现突出，成功跻身BEV销量第七名。零跑与Stellantis合资成立的新公司已开始布局欧洲市场，借助Stellantis的欧洲工厂进行本地组装、借鉴其销售经验，将有助其拓展新市场。

TrendForce集邦咨询指出，第三季全球插电混合式电动车销售161.2万辆，年增55.3%，目前中国市场在全球PHEV销量的占比高达80%，中国品牌因此涵盖TOP10多个名次。销量第一的比亚迪仍保持领先，其第三季销量和市占率皆创下新高，市占超越40%。分居第二和第三名的理想和傲图同样创下单季销量新高，但市占率尚无法突破10%。此外，第七名为首次进榜的奇瑞，其近年积极追赶新能源车技术，动力路线上偏向PHEV。由于中国市场竞争激烈，第三季第四名至第十名间的销量和占比都十分接近，品牌要维持市占率难度较大。