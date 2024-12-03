当地时间12月2日，英特尔宣布，首席执行官Pat Gelsinger于12月1日退休，并辞去公司董事会职务。

英特尔表示，公司董事会正物色新的首席执行官人选，期间首席财务官David Zinsner和产品部门负责人MJ Holthaus被任命为临时联席首席执行官，长期董事会成员Frank Yeary将担任临时执行主席。

知情人士透露，在上周的董事会会议上，Gelsinger和董事会的冲突达到了不可挽回的地步，英特尔董事会认为，Gelsinger未能有效地带领公司追赶英伟达，并对他的复苏计划缺乏信心。据悉，Yeary是Gelsinger下台的关键推动者。作为英特尔任期最长的董事会成员，Yeary现在需要主持又一次公司CEO的甄选。

现年63岁的Gelsinger在英特尔有着辉煌的职业生涯，他于2001年成为英特尔首席技术官，领导了英特尔酷睿和至强芯片系列等关键技术的开发。2009年，Gelsinger离开英特尔加入EMC，担任总裁兼首席财务官，并于2012年被任命为VMware的首席执行官。

2021年，在英特尔面临来自激进投资者要求重组的压力之际，Gelsinger重新回归英特尔并担任CEO。他当时启动了一项雄心勃勃的五年转型计划，决定在美国及海外建设大规模的芯片工厂，试图追赶台积电和三星等芯片巨头。

然而，Gelsinger在任期内遭遇了多项挫折，难以兑现自己的承诺。近几年，英特尔不仅在数据中心芯片市场不敌竞争对手AMD，更是遭遇到了人工智能（AI）和英伟达的快速崛起。

在英伟达市值一度突破3.6万亿美元，成为全球最有价值公司的情况下，英特尔的市值却已不到2021年的一半，今年早些时候甚至一度跌破1000亿美元。今年以来，英特尔股价下跌了约50%。

今年9月，有媒体报道称，高通公司考虑收购陷入困境的英特尔。不过，最新报道称，高通收购英特尔的兴趣已经降温，原因是收购全部英特尔业务的复杂性降低了这笔交易对高通的吸引力。

来源：财联社