当地时间周一，美国特拉华州一名法官再次否决了特斯拉CEO埃隆·马斯克的创纪录薪酬方案，尽管此前股东们支持恢复这一方案。

尽管今年6月特斯拉股东们在年会上投票支持这一方案，但特拉华州衡平法院法官凯瑟琳·麦考密克（Kathaleen McCormick）仍决定坚持1月份的最初裁决，即该公司董事会在2018年通过该计划时受这位亿万富翁企业家的影响太大。

该股票期权方案最初价值26亿美元，在今年1月法官取消该方案时价值约560亿美元。按周一特斯拉收盘价计算，该计划价值约1015亿美元。

麦考密克法官周一在她的意见中写道，“即使股东投票可以产生批准的效果，在这里也不行。”这位法官还批准了3.45亿美元的律师费，奖励那些代表特斯拉股东成功提起诉讼、使马斯克薪酬计划无效的律师。

麦考密克的裁决推翻了美国企业高管有史以来最高的薪酬安排，这可能会让马斯克的财富大幅缩水。但即使没有这笔奖金，他仍然是世界上最富有的人。

就在这一裁决出台前不久，马斯克的财富创下历史新高，超过了2021年11月创下的3404亿美元的纪录，这要归功于美国总统大选后特斯拉的股价上涨，以及他的人工智能初创公司xAI获得了新一轮融资。

来源：新浪财经